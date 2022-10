Butter – und ein Akt der Freundschaft

Foto:

Der Grenzstein am Drei„länder“eck Ostbevern, Schmedehausen und Ladbergen wurde vor über 30 Jahren erstmals gesetzt, initiiert vom Ladberger Heimatverein. Dessen damaliger Vorsitzender Heinz Stork hatte mit einigen seiner Vereinsfreunde an prägnanten Stellen im Heidedorf die Grenzpunkte markiert, wie Heinz Lagemann, Vorsitzender des Heimatvereins heute, auf Anfrage berichtet. Dazu gehörte auch der Stein. Wie in WN-Berichten im Archiv des hiesigen Heimatvereins zu lesen ist, wurde dieser am Dreiländereck am Hof Henrichmann mit den Gruppierungen aus Ladbergen, Greven und Schmedehausen 1991 gelegt – ein Akt der Freundschaft aller Beteiligten. Eine versiegelte und von den Vereinen unterschriebene Urkunde wurde in den Stein eingelassen. Ein Händedruck der Vorsitzenden über den Grenzstein besiegelte symbolisch das Miteinander. ,Das Besondere am Dreiländereck: Hier verlief der „Botterweg“, wie der Ladberger Heinz Lagemann erzählt. Diese Strecke, damals der am schnellsten befahrbare Weg zwischen Ladbergen und Münster, bekam ihren Namen in den Jahren zwischen den Weltkriegen, da auf ihr häufig die selbst hergestellte Butter in die Domstadt transportiert wurde.