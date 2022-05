CDU und Grüne strahlen

Die Vorstände der Briefwahlbezirke und ihre Stellvertreter organisierten bereits am Sonntagnachmittag die Auszählung in der Josef-Annegarn-Schule.

Freude bei CDU und Grünen, Frust und Ernüchterung hingegen bei SPD und FDP. So lässt sich das Landtagswahlergebnis auch in Ostbevern zusammenfassen. Die Christdemokraten bleiben mit Abstand stärkste Partei und legen gegenüber 2017 noch um 1,8 Prozent auf 48,1 zu. Fast verdreifacht haben die Grünen ihr Ergebnis. Sie schossen von 6,6 Prozent (2017) auf 18,6. Die Sozialdemokraten verloren 6,7 Prozent und sind mit nur noch 16,7 % auf Rang drei hinter die Grünen zurückgefallen. Mehr als halbiert hat die FDP ihr Stimmenanteil. Sie büßte 7,3 Prozentpunkte ein und liegt nur noch bei 6,4 Prozent. Die AfD legte ganz leicht zu auf 4,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,5 Prozent.

„Das ist ein schöner Abend. Wir sind natürlich glücklich“, freute sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Weglage, der durch den Wahlausgang auch die gute Arbeit im Rat, aber auch des Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier belohnt sah. „Wir alle haben einen Beitrag zu diesem tollen Ergebnis im Land beigetragen.“ Hendrik Wüst sei „ein toller Kandidat“ gewesen und ein „absolut verdienter Wahlsieger“. Weglage setzt nun voll auf eine schwarz-grüne Landesregierung. „Es würde mich ein stückweit erschüttern, wenn die SPD nun einen Anspruch anmelden würde, die Regierung bilden zu wollen.“

Von „Wahnsinn“ sprach Ostbeverns Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Beiers. Das Vertrauen nehme ihre Partei gerne an. Jetzt könne es „nach vorne gehen“. Beim Gedanken an eine schwarz-gelbe Koalition allerdings hält sich ihre Begeisterung in Grenzen. „Die CDU war nicht unser Wunschpartner. Das wird eine große Herausforderung. Machbar, aber schwer“, so Beiers. Sie hofft, dass ihre Partei in einer solchen Regierung mutig nach vorne geht, weiter versucht, die Erneuerung im Land voranzutreiben und die eigenen Ziele nicht aus den Augen verliert.

„Das ist natürlich eine Wahlniederlage“, gab der der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Willy Ludwig unumwunden zu. „Wir müssen CDU und Grünen gratulieren. Das ist ein klares Ergebnis. Wir akzeptieren das, auch wenn es schmerzlich ist. Dafür sind wir Demokraten.“ Allerdings sei Schwarz-Gelb auf Landesebene abgewählt worden. Ludwig hält durchaus eine Ampel in Düsseldorf für möglich. „Jetzt hängt alles von den Grünen ab. Sie müssen für sich entscheiden, mit wem sie ihre Ziele am besten durchsetzen können.“

Ernüchterung herrschte bei den Freien Demokraten. „Wir hätten uns deutlich mehr erwartet und erhofft“, sagte Ortsvereinsvorsitzender Florian König. „Das ist für uns alle natürlich enttäuschend.“ Angesprochen auf die Gründe für die herben Verluste, sah König gerade die Schulpolitik der vergangenen Monate als Knackpunkt. „Ministerin Gebauer stand in einem schlechten Licht“, so König. „Vielleicht wurden politisch bei der FDP aber auch die falschen Akzente gesetzt.“ Doch der Vorsitzende hat den Mut nicht verloren. „Wir bleiben dran, wir haben hier in Ostbevern eine tolle Truppe, und wir werden das hier zusammen aufarbeiten.“

Bei den Erststimmen lag CDU-Kandidat Daniel Hagemeier in Ostbevern klar vorne. Er erhielt 50,4 Prozent der Stimmen. Auf Platz landete Hedwig Tarner von den Grünen mit 19,5 Prozent, noch vor SPD-Mann Ralf Romberg (17,5 Prozent). FDP-Kandidat Ron Schindler kam auf 5,9 Prozent.