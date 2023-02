„Da wird kein Container abgebaut“

Seit nun gut zweieinhalb Jahren stehen die Container an der Wagenbauerstraße im Baugebiet Kohkamp III. Und sie werden auch weiter benötigt. Denn auch wenn die dort jetzt noch beheimatete Kindertagesstätte der AWO mit dem Namen „Biberbande“ schon in Kürze (geplant sind der 16. und 17. Februar) in die neuen Räume an der Bahnhofstraße (ehemals „Alte Schmiede“) umziehen wird, so werden die Module weiter benötigt. Die zurzeit noch in den Räumen der Christlichen Gemeinde untergebrachte Kita „Bullerbü“ wird nämlich bereits Ende Februar in die Übergangslösung im Baugebiet Kohkamp III umziehen.

