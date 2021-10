„Danke sagen“ mit tollen Preisen

Sie haben sich die Mühe gemacht und haben sich auf Bibersuche begeben: Im Rahmen der Aktion „Heimat shoppen“ stehen jetzt die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner fest, die in den heimischen Geschäften am Gewinnspiel teilgenommen haben. Die Geschäftsleute hatten die attraktiven Gewinne gespendet, um ihren Kunden auf diese Weise „Danke zu sagen“.

„Sei, werde und bleibe ein Heimat-Shopper und stärke damit Deinen Ort!“ Das ist das Motto der jährlichen bundesweiten Aktionstage „Heimat shoppen“.

Mit dieser Kampagne wirbt die IHK Nord Westfalen in ihrem Bezirk gemeinsam mit den Handelsverbänden dafür, die Angebote der Wirtschaft am eigenen Wohnort zu nutzen. Unterstützt wird das „Heimat shoppen“ von den Sparkassen. An den Ak-tionstagen wird auf die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für die Wirtschaft und die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden hingewiesen.

Der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Ostbevern und dem Verein Wirtschaft Ostbevern e.V. war es in diesem Jahr besonders vor dem Hintergrund der Corona-Krise ein großes Anliegen, das Bewusstsein für den Handel, die Dienstleistungen und Gastronomie vor Ort zu schärfen.

Bibersuche mit Gewinnspiel

Im Verlauf der Aktionstag konnten sich die Ostbeverner auf Bibersuche begeben und an einem Gewinnspiel teilnehmen. In 18 Geschäften hatte der Biber von Wirtschaft Ostbevern einen Platz gefunden. Viele, die sich die Mühe machten, drei Geschäfte mit Biber Bob zu finden, konnten sich über attraktive Gewinne freuen, die von den lokalen Geschäftsleuten gestiftet wurden um „Danke“ sagen.

Gewonnen haben Anas Siciid (Bücher-Gutschein Beverbuchhandlung), Karin Arendes (Gutschein Ambrosiusapotheke), Mariele Fentker und Hermann-Josef Eilers (Familienkorb des Kleinen Hofladens), Nicole Kunis (Headset von Computer & mehr), Elias Siciid (Gutschein Marjestics), Maipaa Bsesini und Lina Steltenkötter (Gutschein Darios-Eiscafé), Roberta Cecutti (Kette von Guck mal – Ihr Bastelladen), Jeanine Steltenkötter (Gutschein Nadel & Faden), Michael Arendes Gutschein Fleischerei Hokamp), Christina Di Bernardo (Gutschein Modehaus Frönd), Emily Steltenkötter (Gutschein Goldschmiede Marlene Wietkamp), Heidrun Seibüchler-Engec ( Gutschein Blumenwerkstatt Schwenniger) und Amelie Bossauer (Gutschein von Löwenzahn).