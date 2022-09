Es war wieder ein Fest für die ganze Familie: Das Musikfest des MVO ging am Wochenende erfolgreich über die Bühne. Dass sich das Fest nicht nur um Musik dreht, sondern sie die Besucher und Teilnehmer rundum versorgt wussten, war den Organisatoren wichtig.

Musikfest lockt zahlreiche Besucher in den Ortskern

Der Auftritt des Jugendblasorchesters war ebenso ein Highlight, wie auch der Auftritt des MVO selber. Vollständig in Eigenregie hatten die Mitglieder des Ostbeverner Vereins die Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Am Tag nach der Rocknacht war Sebastian Hesse noch voller Freude über einen gelungenen Abend. „Wir sind total begeistert, in jeglicher Hinsicht“, sagte der MVO-Vorsitzende. Die Musikauswahl war richtig, ebenso habe die Organisation gut geklappt. „Mindestens 1500 Besucher waren da und konnten wieder feiern“, so Hesse. „Darauf sind wir richtig stolz.“

Doch auch der Sonntag stand dem in nichts nach: Als ein Treffpunkt für Musikfreunde jeglicher Genre wurde das traditionelle Musikfest des MVO gefeiert. Und, um allen etwas bieten zu können, hatten die Aktiven aus den Reihen des Musikvereins ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Denn ein Musikfest in Ostbevern ist auch jedes Mal ein Fest für die Familie. Und zu dieser gehören auch die Vereine, die die Feierlichkeit auf dem Kirchplatz mitgestalteten. Auf der großen Bühne unterhielt zu Beginn des Programms am Sonntag die „Glandorfer Katastrophenband“, deren Rhythmen bereits Stimmung verbreiteten. Die nächsten Taktgeber waren die Mitglieder des Spielmannszuges „Frei Weg“ aus dem benachbarten Brock.

Auftritte des MVO und des Jugendblasorchesters sind Höhepunkte

Die Blaskapelle aus Schwege begeisterte das Publikum ebenso wie der Vadruper Fanfarenzug. Neben all den instrumentalen Klängen gab es auch einen gesanglichen Part: der Ostbeverner Shanty Chor hatte Melodien aus der maritimen Welt im Gepäck.

Die Höhepunkte des Programms waren jedoch die Auftritte des MVO sowie seines Jugendblasorchesters. Dieses hatte schon den sonntäglichen Gottesdienst begleitet. Die Musiker erfreuten die Zuhörer nicht nur mit eingängigen Melodien, sondern präsentierten den Besuchern die Arbeit, die der MVO für die jungen Musiker leistet.

„ Wir haben im Vorfeld ganz viel Unterstützung erfahren. “ Sebastian Hesse, MVO-Vorsitzender

Dass diese umfassend ist, zeigte gestern auch der offizielle Beginn einer eigenen Liga des Musikvereins, der mit den „Starter-Kids“ nun die Jüngsten ansprechen möchte (Bericht dazu folgt). Im Pfarrheim durften sie unter Anleitung verschiedene Instrumente ausprobieren.

Dass sich das Fest nicht nur um Musik dreht, sondern sie die Besucher und Teilnehmer rundum versorgt wussten, war den Organisatoren wichtig. Unterhaltung boten die Aktiven mit einem Kinderflohmarkt entlang der Kirchwiese und – auch Dank vieler helfenden Hände – Spiel- und Spaßangeboten für die kleinen Gäste.

Heiß begehrt waren die Lose aus der Tombola. Viele der Besucher wussten schon aus den Vorjahren, dass sich die kleine Investition lohnen kann. Kein Wunder, bot die Verlosung doch mehrere hundert Gewinnchancen. Neben den zahlreichen Sachpreisen lockte auch eine Vielzahl von Gutscheinen. „Wir haben im Vorfeld ganz viel Unterstützung erfahren“, sagte Sebastian Hesse. Diese seien auf finanzielle Weise, aber auch als Sachspenden eingegangen.

Für die Jugendarbeit

So viel Programm rund um die Musik macht Hunger. Das wussten die Organisatoren bereits im Vorfeld und warteten dementsprechend mit einer deftigen Gulaschsuppe, Pommes und Co., wie auch einer Torten- und Kuchenvielfalt auf.

Angesichts des Getümmels auf den Flächen, der Bühne und im Pfarrheim war Sebastian Hesse froh und betonte: „Für uns ist es ein Fest, um für Ostbevern Unterhaltung und Kultur auf die Beine zu stellen“, sagte er. „Aber auch, um etwas für unsere Jugendarbeit zu tun.“ Die komplette Durchführung sei von den Mitgliedern des MVO und ihren Familien geleistet worden, so der Vereinsvorsitzende.