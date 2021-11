Darüber reden nimmt die Angst

Simone Heintze beeindruckt bei ihrer Lesung in der Kulturwerkstatt in Ostbevern.

Sich immer wieder in das Leben zurückkämpfen, das musste Simone Heintze. Viermal erkrankte sie an Krebs, jedes Mal gelang es ihr, wieder gesund zu werden. Sie schrieb darüber mehrere Bücher, aus dem aktuellen las sie am Donnerstagabend in der Kulturwerkstatt. „Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben“, so der Titel.

Über den beruflichen Kontakt war es dem Ostbeverner Reinhold Bußmann gelungen, Simone Heintze nach Ostbevern zu locken. „Sehr beeindruckt“ sei er gewesen, als er vor längerer Zeit von der Kranken- und Gesundungsgeschichte Heintzes hörte.

Ungezwungen war die Lesung der in Herne lebenden Autorin, die keinen großen Auftritt brauchte. „Jeder kennt immer jemanden, der von Krebs betroffen ist“, sagte Simone Heintze. Den Satz „Sie haben Krebs“, hörte sie vier Mal. Mit 13, 16, 39 und 42 Jahren bekam sie diese Diagnose, die ihr Leben und ihre Pläne jede Mal durchkreuzte, ob als Teenager oder als Mutter dreier Kinder. Ihre Ehe hat den Kampf um ihr Leben nicht ausgehalten.

Das Schreiben und die Lesungen – sie tritt bundesweit auf – helfen ihr heute. „Wenn man darüber redet, nimmt das ganz viel Angst“, sagte sie und erzählte von den tiefen und dunklen Phasen, in denen sie den Kampf aufgeben wollte. Aber auch von der Unterstützung, die sie bekam. Vor allem durch ihren Glauben zu Gott, der sie durch ihre Lebenskrisen begleitete.

Ein Buch, in dem sich Krebskranke und ebenso ihre Angehörigen wiederfinden. Ebenso aber auch für die Leser interessant, die sich gerne in andere Personen hineinversetzen und ihr Leben mit allen guten und nicht so guten Seiten nachvollziehen möchten.