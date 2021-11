Das bisschen Haushalt auf der Bühne

Fegen, kochen und waschen – was sich so langweilig anhört, wurde auf vergnügliche Weise in ein lebendiges (Tanz-)spiel gepackt. Die Mitglieder des Studios „Tanz-Fit“ präsentierten sich jetzt mit ihrem Programm „Haus-halt“ auf der Bühne der Josef-Annegarn-Schule. „Alle Leute haben so viel Zeit zu Hause verbracht“, sagte Jana Ludwig mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen der letzten Monate. „Da war es naheliegend, das sich unser Programm um den Haushalt dreht.“

So hatten die verschiedenen Gruppen des „Tanz-Fit“ ihre Choreographien auf die Tätigkeiten im Haushalt abgestimmt. Knapp 100 Schülerinnen und Schüler zeigten den Besuchern in drei Vorstellungen ihr Können und begeisterten.

Schon der Auftaktsong „Das bisschen Haushalt, sagt mein Mann“ von Johanna von Koczian aus den 70er- Jahren und die Tänzerinnen stimmten die Besucher ein, während Ulla und Willy Ludwig das Ehepaar dazu mimten.

Mit unterschiedlichen Auftritten – Jazz, Hip-­Hop, Breakdance, Modern Dance, Ballett und Spitzentanz – und somit auch verschiedenen Musikstilen machten die Bühnenkünstler die Arbeiten im Zuhause schwungreich zum Thema. Etliche Requisiten wechselten sich auf der Bühne ab. Einbezogen wurden beispielsweise Lampen, Wäscheleinen, ein Küchenradio, Toilettenpapier, Fliegenklatschen, Besen, Mixer, Toaster, Trockentücher und einiges mehr.

Und so vielseitig das Programm, so weit auch die Spanne der Tänzerinnen und Tänzer, die übrigens alle tagesaktuell getestet waren: Die Akteure waren zwischen zehn und beeindruckenden 90 Jahre alt.

Nach diesen bunten Vorführungen war den Aktiven der Applaus der Besucher sicher.