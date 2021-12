Das Friedenslicht ist angekommen

Unter dem diesjährigen Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“ haben Mitglieder der Pfadfindergemeinschaft Ostbevern am vierten Advent das Friedenslicht in die St.- Ambrosius-Kirche gebracht

Unter dem diesjährigen Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“ haben Mitglieder der Pfadfindergemeinschaft Ostbevern am vierten Advent das Friedenslicht in die St.- Ambrosius-Kirche gebracht. Jedes Jahr wird das Licht in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet. Über 3000 Kilometer war das Licht laut einer Gemeindemitteilung nun unterwegs und hat viele Grenzen überwunden, „um nun hier bei uns anzukommen“.

Nun sind alle eingeladen, sich das Licht, das an der Krippe steht, nach Hause zu holen und es an Freunde und Nachbarn weiterzugeben. So wird auch in Ostbevern ein Friedensnetz geknüpft. Laternen sind mitzubringen. Ab Heiligabend werden auch Friedenslichter zum Mitnehmen ausliegen.

Um Zuhause gemeinsam Gottesdienst feiern zu können, liegen an Heiligabend ab 9 Uhr zahlreiche Materialien kostenlos zum Mitnehmen für Kinder und Erwachsene in allen drei Kirchen (St. Ambrosius, Herz Jesu/Brock, St. Johannes/Loburg) aus.