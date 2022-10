„Das hält auf und kostet Zeit“

Die Planungen wie auch die baulichen Vorbereitungen im Baugebiet Wischhausstraße sind so weit vorangeschritten, dass ein Wechsel – beispielsweise auf ein Kalt-Wärme-Netz – sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

„Ich sehe das nicht für die Wischhausstraße. Und das sage ich in aller Deutlichkeit“, fand Bürgermeister Karl Piochowiak klare Worte für einen Vorstoß der SPD-Fraktion. Die Sozialdemokraten hatten beantragt, die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag zu geben, das die Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien im Baugebiet Wischhausstraße und dem Gewerbegebiet GE-West prüfen solle. Denn „da wir gerade noch in der Planung der Wischhausstraße sind und das neue Gewerbegebiet West realisieren wollen, wäre es angesichts der Lage auf dem Energiemarkt nicht zu vertreten, wenn wir in der Energieversorgung keine neuen Wege beschreiten würden und weiterhin nur mit Erdgasanschlüssen planen“, schrieb die SPD zuvor in ihrer Antragsbegründung.

Dass aber insbesondere im Baugebiet Wischhausstraße die Zeit mehr als drängt, wurde bereits eingangs der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses deutlich, als sich ein Grundstückseigentümer nach dem Planungsstand und der Zeitschiene erkundigte. Denn, er habe seinen Bauantrag bereits im Dezember 2020 eingereicht, im Januar diesen Jahres die KfW-Finanzierung unterschrieben und „ich komme jetzt langsam ins Schwimmen“, so der Betroffene.

Eine klare Antwort zu einem konkreten Zeitplan konnte die Verwaltung ihm in der Sitzung noch nicht geben. „Es sind noch grundsätzliche Beschlüsse des UPA erforderlich“, sagte Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann. Die Vorlagen dazu werde die Verwaltung aber bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses am 18. Oktober fertigstellen. So müssten beispielsweise Gutachten noch aktualisiert werden, erklärt Klaus Hüttmann: „Die sind ja schon drei Jahre alt.“

„Das muss jetzt massiv Fahrt aufnehmen“, war auch Wolfgang Weglage (CDU) überzeugt. Dabei sieht Werner Stratmann (Grüne) die Versäumnisse ganz klar bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode: „Es musste so viel aufgearbeitet werden, was da versäumt wurde“, sagte er.

Und obwohl der grundlegende Gedanke der SPD – beispielsweise zur Nutzung eines Kalt-Wärme-Netzes in neuen Baugebieten – gut bei den anderen Fraktionen ankam, so brachte es Andre Große-Hokamp (CDU) schließlich auf den Punkt, den auch Bürgermeister Karl Piochowiak immer wieder betonte: „Es ist der falsche Zeitpunkt.“ Und der Verwaltungschef ergänzte: „Immer wieder neu prüfen, das hält auf.“ Und koste Zeit, die man gerade im Baugebiet Wischhausstraße jetzt einfach nicht mehr habe.

Als Reaktion auf diese Aussagen zogen die Mitglieder der SPD-Fraktion ihren Antrag schließlich zurück, wollen im Falle eines weiteren Baugebietes allerdings weiter daran festhalten, dass erneuerbare Energien ein Muss bei der Planung sind.