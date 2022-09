„Das ist etwas für die Seele“

Große Traktoren, Fußgruppen in historischen Trachten, Erntewagen, Reiter und Musikgruppen: Dieses herrliche Bild bot sich den zahlreichen Zuschauern beim Erntedankumzug in Brock. Zwei Jahre nach dem regulären Termin 2020 machten sich jetzt rund 500 Teilnehmer auf den Weg durch das Dorf.

Da hatte der Wettergott mit den Bröckern doch noch ein Einsehen. War am Samstag noch quasi Dauerregen für den Sonntag gemeldet worden, so rieb sich wohl am Sonntagmorgen so mancher die Augen, als er aus dem Fenster schaute: Strahlend blauer Himmel und Sonne ließen das zum Teil schon bunte Herbstlaub besonders leuchten, ebenso wie die Teilnehmer des Erntedankumzuges. Eigentlich alle fünf Jahre ein Höhepunkt im Kalender der Bröcker, auf den sie nun zwei Jahre vergeblich warten mussten. Mit umso mehr Engagement waren die zahlreichen Teilnehmer am gestrigen Sonntag dabei.

Bauernmarkt zum Abschluss

Mehrere tausend Besucher säumten die Straßen des Dorfes und würdigten dieses Engagement für die Landwirtschaft und konnten deren Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten und auch das gesellschaftliche Leben anno dazumal bestaunen. Alte und neue Gerätschaften vom Feld und von der Wiese brachte der Landwirtschaftliche Ortsverein Brock für den Erntedankumzug wieder auf die Straße, zudem verdeutlichten die Fußgruppen den Wandel des Landlebens. Vier Musikgruppen begleiteten den Zug, der am Dorfspeicher mit dem Bauernmarkt seinen Abschluss fand.

„ »Die Ernte ist eingefahren und damit Zeit, Dank zu sagen. Denen, die die wunderbaren Früchte der Ernte für uns einfahren.« “ Pfarrer Marco Klein

Am Dorfplatz fanden sich schon am Vormittag viele Besucher im festlich geschmückten Zelt ein. „Die Ernte ist eingefahren und damit Zeit, Dank zu sagen“, sagte Marco Klein. „Denen, die die wunderbaren Früchte der Ernte für uns einfahren“, so der Pfarrer im weiteren. Er freue sich auch über die „vielen jungen Menschen, die sich mit ganz viel Enthusiasmus am Umzug beteiligen“ und es sichtbar sei, dass es eine nachwachsende Generation in der Landwirtschaft gebe.

Am frühen Nachmittag erlebten dann die Bröcker Akteure den Augenblick, auf den sie schon seit etlichen Monaten hin fieberten: der Start der Kolonne am Feld Gerbert. Die Reiter waren die Ersten, die sich von den Besuchern bejubeln lassen konnten.

Besucher warten gespannt auf den Umzug

Gespannt auf den Nachmittag war Bernhard Tenckhoff: „Die ganze Region erfreut sich jedes Mal daran, mit welchem Engagement die Bröcker die alte Tradition des Erntedanks mit der gesamten Dorfgemeinschaft pflegen“, sagte der Ostbeverner. Doch längst nicht nur heimische Zuschauer fanden sich am Straßenrand ein. Meinnolf Sendker aus Münster, der nicht zum ersten Mal in Brock zu Gast war, zeigte sich begeistert: „Wir sind froh, dass dieses Veranstaltung nach Corona wieder reaktiviert wurde.“ Auch Hilde Kettner aus Münster genoss den liebvoll vorbereiteten Umzug: „Das ist etwas für die Seele“, sagt sie.

Die Teilnehmer zogen mit ihren Fahrzeugen und in Fußgruppen einen großen Bogen von der Historie bis zur Moderne. Ein Beweis dafür, dass die Bröcker die harte Feldarbeit vor vielen Jahren zu schätzen wissen. Mit dem Umzug wurden schon die Kleinsten mit dieser Tradition bekannt gemacht. So nahm der Kindergarten aus Brock mit einem eigenen Wagen teil. Die hochmodernen Fahrzeuge machten den rasanten Fortschritt in der Landwirtschaft präsent.

Wie viele Teilnehmer am Umzug mitwirken? Das konnte der Vereinsvorsitzende Thomas Korthorst nur schätzen: „Etwa 500“, meinte er.

Weinwagen und „Kräuterhexen“ auch dabei

Die Erntezeit bezieht sich neben der Arbeit auf dem Land, die in jeglicher Hinsicht dargestellt wurde, auch auf viele weitere Gebiete: das symbolisierten beispielsweise der Saftpressenwagen, die Jungbauern mit den Rasenmähern oder der Weinwagen und die „Kräuterhexen“. Auch die Petri-Jünger gehörten dazu.

Nicht nur Arbeit, auch die Geselligkeit hatte früher einen hohen Stellenwert. Der Gästebitter und die Hochzeitsgesellschaft wie auch ein Feierabendwagen verdeutlichten das.

In die Ehrenkutsche wurden der Bürgermeister Karl Piochowiak, Pfarrer Marco Klein, Heinz Havig und Felix Karrengarn eingeladen. Auch diesen Vier wird die Veranstaltung wohl als etwas ganz Besonderes in Erinnerung bleiben.

Drechseln und klöppeln

Landwirtschaftliche Erzeugnisse wie auch handgearbeitete Produkte boten sich beim späteren Bauernmarkt am Speicher, den Marion Wonnemann initiierte. Vor allem die Vorführungen, bei denen zum Beispiel wie vor langer Zeit gedrechselt und geklöppelt wurde, konnten die Besucher begeistern.

Ergänzt wurde der Abschluss auf dem Dorfplatz durch Kaffee und Kuchen im Festzelt, für die Kleinen bot der Förderverein der Ambrosius-Grundschule etwas.

Begonnen hatte das Festwochenende übrigens bereits am Freitag, beim Oktoberfest stimmten sich die Bröcker und viele Gäste aus der Umgebung auf den Erntedankumzug ein.

Abgeschlossen wurde der diesjährige Erntedankumzug gestern aber eher westfälisch: mit einem zünftigen Ernteball ganz nach „Bröcker Art“.