„Das ist mein Baby“

Zehn Jahre sind vergangen, seit es die ersten Ideen und Planungen zur Gestaltung von Kreisverkehren in der Bevergemeinde gab. Doch nun sollen die Projekte Fahrt aufnehmen und die Verkehrsplätze am Grevener Damm wie an der L 830 bunt werden. Grünes Licht gab es jetzt dafür von Seiten der Politik.

„Das ist sozusagen mein Baby“, sagt Karin Läkamp und zeigt ihren Ratskollegen das neueste Modell zur Kunst für den Kreisverkehr am Grevener Damm/Westumgehung. Bereits seit 2011 ist die künstlerische Aufwertung der Rondelle in der Bevergemeinde immer wieder ein Thema – in Politik wie Bevölkerung. So gab es beispielsweise im Jahr 2015 einen Versuch, den Kreisverkehr an der Westbeverner Straße zu gestalten. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden seinerzeit rund 30 bunt bemalte Holzhäuschen auf Eisenstangen installiert. Ein wahrer Hingucker. Doch nach dem Willen von Straßen NRW nicht erlaubt. „Gefährdung der Verkehrssicherheit“, so die Begründung damals. Das stieß vielfach auf Unverständnis – vor allem vor dem Hintergrund der mannigfaltigen Kunst auf zahlreichen Kreisverkehrsplätzen in benachbarten Städten. Dennoch mussten die bunten Kunstwerke weichen.

Auch bei den ersten Planungen für den Kreisverkehr am Grevener Damm gab es hinsichtlich der Verkehrssicherheit Schwierigkeiten – sollten es doch zunächst drei Regenbögen sein. Deswegen gibt es jetzt ein neues Modell, das so angeordnet ist, dass keine Verkehrsgefährdung besteht. Durch die Ostbeverner Künstlerin Dietlind Seeburg soll nun – der Rat hat es so abgesegnet – auf dem Kreisverkehrsplatz ein Regenbogen, bestehend aus einem Hohlkörper aus Stahl entstehen. „Die Bepflanzung unterhalb des Regenbogens übernimmt die Familie Seeburg“, sagte Karin Läkamp, die in die Planungen involviert ist und auch schon Sponsoren gewinnen konnte, da das Kunstwerk mit knapp 37 000 Euro über dem Budget liegt, das im Haushalt der Gemeinde veranschlagt ist. Laut Verwaltung stehen im Haushalt aus einer Landesförderung 11 000 Euro zur Verfügung, die Gemeinde selbst steuert 10 500 Euro bei. „Weiterhin liegt der Verwaltung eine Förderzusage eines Sponsors in Höhe von 3000 Euro vor“, ist in der Vorlage zur Ratssitzung zu entnehmen.

Dass die Ausgaben für die Kunst auf den Kreisverkehrsplätzen die im Haushalt eingestellten Beträge nicht überschreiten darf, wurde auch noch einmal in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses deutlich. Dort wurde unter dieser Maxime der Beschluss für einen weiteren Kreisverkehr gefasst. An der Gestaltung des Kreisverkehrs an der L 830 und der Westumgehung arbeitet das Kinder- und Jugendwerk zusammen mit der Künstlerin Martina Lückener. „Ursprünglich waren für den Kreisverkehr sechs Figuren geplant“, erläuterte Attila Repkeny, Leiter des Kinder- und Jugendwerks. Da habe man aber bei den Kosten zu hoch gelegen. Ohne Fundament sollten die Kunstwerke 26 000 Euro kosten. Deswegen habe es jetzt eine Reduzierung auf drei Figuren gegeben. Inzwischen liege ein Angebot eines Metallbauers aus Warendorf vor, das sowohl Fundament als auch Figuren umfasse und bei 16 000 Euro liege. Hinzu kämen noch die Kosten für einen Statiker und die Künstlerin. „Das war für uns ein langer Weg bis hierhin, und es war ganz viel Arbeit mit den Kids“, berichtet Repkeny, der sich jetzt umso mehr über den Rückhalt aus der Politik freut, da das Projekt mehrfach auf der Kippe gestanden habe.

Und auch wenn die aktuelle Planung nicht dem ursprünglichen Gedanken entspreche, so sei weniger doch manchmal mehr, so der Pädagoge.