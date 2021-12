Das Minus steigt weiter

Der Heilige Abend ist zwar erst morgen, aber ein kleines Geschenk bekamen Bürgermeister Karl Piochowiak, Kämmerer Dr. Michael König und das gesamte Team der Verwaltung schon am Dienstagabend: Die Fraktionen von CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen stimmten dem Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr zu – nach umfassenden und intensiven Haushaltsberatungen mit 48 Anträgen.

Die Beratungen und entsprechenden Beschlüsse spiegeln sich auch im Gesamtergebnisplan des Haushaltes wider. Kamen bei der Einbringung des Haushalts Anfang Oktober 660 000 Euro Minus unterm Strich heraus, so ist der Minusbetrag mit dem endgültigen Haushalt nun auf 685 000 Euro angestiegen. Und das Minus wird in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen. So liegt die Prognose für das Jahr 2023 bei einem weiteren Minus von rund 1,2 Millionen Euro. Und das setzt sich auch in den Jahren 2024 und 2025 fort, wirft man einen Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. 2,6 Millionen Minus könnten es unter dem Strich 2025 sogar werden.

„Uns geht es nicht gut“, sagte unter anderem Claudia Niedermeier (CDU), als sich die Diskussion noch vor den Haushaltsreden um den Neubau einer Schule und die damit verbundenen Kosten drehte. Angestoßen hatte Ulrich Lunkebein (Grüne) das Thema, das schon im Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Zehn Millionen stehen für den Neubau im Raum. Sie waren sogar im Haushalt für das kommende Jahr eingepreist. Schlussendlich wurde diese Summe gestrichen und lediglich 100 000 Euro an Planungskosten eingestellt. Und genau das stellte Lunkebein noch einmal in Frage: Man wisse ja gar nicht, ob man nicht viel früher zu Maßnahmen komme, und dann stehe das Geld nicht bereit. Außerdem sei der Betrag für den Neubau der Feuerwehr in Brock ebenfalls in dem Zahlenwerk erhalten geblieben, obwohl dort die gleiche ungewisse Situation vorliege, wie beim Schulneubau. Parteikollege Jochem Neumann war es in diesem Zusammenhang besonders wichtig, mit der Einstellung des Betrages ein politisches Signal zu senden: „Das ist uns so wichtig, dass wir das haushalterisch festhalten wollen. Wir wollen eine Schule bauen.“

„Wir müssen etwas für unsere Schüler tun“, sagte auch Claudia Niedermeier, dennoch würden die Bedenken überwiegen, denn die Summe entbehre jeglicher Grundlage. Und Kämmerer Dr. Michael König machte deutlich: „Wir dürfen die zehn Millionen Euro nicht in 2022 ausgeben, die im Haushalt 2023 stehen.“

Als einen Mittelweg sah Florian König (FDP) das im BGSA beschlossene Vorgehen an. Man solle nicht auf Verdacht alle möglichen Gelder einstellen, sondern eine realistische Planung verfolgen. „Alles was notwendig ist“, formulierte es Michael Füssel (CDU), schließlich sei so ein Haushalt kein „Wünsch dir was“. So ließ man es dabei bewenden und blieb bei den 100 000 Euro, die zunächst für die Planungen bereitstehen.