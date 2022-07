Das Spielzeug ist für alle da

Sie ist kunterbunt und mit allerlei Sandspielzeug gefüllt: die Buddelkiste auf dem Spielplatz „Am Habichtswald“. Es ist die erste ihrer Art, die jetzt in Ostbevern aufgestellt wurde. Die stabile und farbige Holzkiste ist unverschlossen und enthält Schippen, Eimer, Siebe und Sandförmchen, die jederzeit von den jungen Spielplatzbesuchern genutzt werden dürfen. Nach dem Spielen wird das Buddelspielzeug wieder in die Kiste zurückgelegt, damit auch weitere Kinder damit spielen können. Auch kann die vorhandene Ausstattung von jedermann mit nicht mehr benötigtem, aber noch intaktem Sandspielzeug ergänzt werden, teilt die Gemeinde mit. Denn vom Grundgedanken her fuße die Buddelkiste auf eine gemeinschaftliche Nutzung durch Teilen, Tauschen oder Schenken.

Die Idee, eine Spielzeugkiste aufzustellen, kam Olga Egbers, als sie bei einem Besuch in Warendorf eine solche Buddelkiste auf einem Spielplatz entdeckte. „So etwas müsste doch auch in Ostbevern möglich sein“, dachte sie sich und wendete sich an die Gemeindeverwaltung. Bei Hans-Heinrich Witt, im Rathaus unter anderem für die Gestaltung von Spielplätzen zuständig, stieß sie mit ihrer Anregung auf offene Ohren. „Gute Ideen und bürgerschaftliches Engagement werden in der Gemeinde Ostbevern schon immer anerkannt und gerne unterstützt“, so Witt. Denn das Prinzip der Buddelkiste funktioniert nur mit einer Patenschaft, und die zu übernehmen war für Olga Egbers, die mit ihren beiden Söhnen Theo und Jonah regelmäßig auf dem Spielplatz „Am Habichtswald“ zu Gast ist, selbstverständlich. Nach der Zusage, dass die Gemeinde die Kosten für die Buddelkiste und deren Erstausstattung von rund 500 Euro übernehmen würde, nahm sie selbst Kontakt zur Herstellerfirma auf und begleitete die Aufstellung auch persönlich vor Ort. „Ich finde die Idee einfach eine tolle Sache, und daher ist es für mich überhaupt kein Problem, mich zu kümmern und regelmäßig nach dem Rechten zu sehen“, so die engagierte Ostbevernerin.

Dass auch auf weiteren Spielplätzen im Ort Buddelkisten aufgestellt werden können, ist für Hans-Heinrich Witt und Bauhofleiter Alfred Wichmann-Bischof nicht ausgeschlossen. „Wir schauen jetzt zunächst, wie diese Buddelkiste angenommen wird. Und wenn das gut funktioniert, sind wir, vorausgesetzt es finden sich Paten, offen für die Aufstellung weiterer Buddelkisten.“