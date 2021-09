Das Binden der Erntekrone und eine gemeinsame Fahrradtour standen beim Schützenverein Brock-Nord am Wochenende auf dem Programm.

Eine Erntedankfeier zu begehen, gehört zur festen Tradition der Schützen Brock Nord. Musste darauf im vergangenen Jahr coronabedingt noch verzichtet werden, freuten sich die Verantwortlichen nun umso mehr, wieder den Abschluss der Ernte feiern zu können. Wenn auch in etwas kleinerem Rahmen als gewohnt. Und auch die traditionelle gemeinsame Fahrradtour war am Wochenende wieder möglich.

Alles was der Garten so hergibt, fand an der großen Erntekrone Platz: Mit Zucchini, Mais, Kohlrabi und weiteren Früchten gaben vorrangig die Vereinsfrauen der Krone den letzten Schliff. Belohnt wurden sie – aber natürlich auch die Zuschauer und die weiteren Anwesenden – mit knackigen Leckereien vom Grill.

Das gab es auch am gestrigen Sonntag noch einmal, zum Abschluss der Fahrradtour. Diese führte die Schützenbrüder und -schwestern nach Lienen zum Hof Altekruse, wo ein Stopp eingelegt wurde, bevor die Ausflügler für die Rückfahrt in die Pedale traten.

Eigentlich hätte man an diesem Nachmittag in der Halle unter der Erntekrone gefeiert, dies war in diesem Jahr aber noch nicht ungezwungen möglich. „Die Fahrradtour ist eine gute Alternative dazu“, befand der Vorsitzende Andreas Kampelmann.

Dass die Veranstaltungen wieder stattfinden können, freute alle. „Wir müssen das Vereinsleben jetzt wieder aktivieren“, sagte Kampelmann und vermutete, dass so mancher Verein wohl „daran zu knapsen haben wird“. Denn als Verein die Pandemie zu überstehen, bedürfe es Einfallsreichtum und Einsatzbereitschaft zugleich.