Das Versprechen eingehalten

Versprochen ist versprochen: Wie angekündigt hat Lions-Präsident Thomas Wobker dem „Fairteiler“, der Tafel in Ostbevern, einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro überreicht. Dafür verwendete der Club laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen einen Teil der Erlöse der vergangenen Adventskalenderaktion (die WN berichteten) im Sinne seiner Devise lokaler, sozialer Hilfeleistung.

Dem schloss sich Lions-Past-President Klaus Tebbe sogleich an mit einer weiteren Spende in Höhe von ebenfalls 500 Euro an. Lions-Mitglied Guido Köster hatte im Namen der R+V-Versicherungen der Tafel bereits im Dezember eine Spende von 750 Euro zukommen lassen. Der „Fairteiler“, vertreten von Erwin Kock und Willy Mersbäumer, kann diese Zuwendungen gut gebrauchen, um sein Angebot an preiswerten Lebensmitteln und anderen Hilfsangeboten an Bedürftige in Ostbevern aufrecht zu erhalten.