Deko oder „Desserts to go“

Emsige Betriebsamkeit vor dem Leprabasar am Sonntag von 9 bis 17 Uhr – und zwar nicht nur für die Herstellung der zahlreichen Waren. Die Planung, die deutlich anders aussieht als in den Vorjahren, beschäftigt die Organisatorinnen auch kurz vorher noch. Aber ihr Konzept dürfte die Besucher beruhigen. „Es herrscht überall die 2G-Regel“, sagte Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens und fügte hinzu, dass dies kontrolliert wird. Zudem: Die Mitarbeiter seien dazu angehalten sich testen zu lassen.

Der komplette Verkauf der Waren wird im Edith-Stein-Haus stattfinden können, der Besuch der kleineren Räume ist auf eine gewisse Personenzahl beschränkt. „Zudem werden wir immer regelmäßig lüften“, kündigte die Organisatorin an.

Aufgeklebte Pfeile sollen helfen, dass sich die Besucher nicht zu sehr in die Quere kommen, so Schulze Althoff-Jürgens weiter. Zudem gibt es mehrere Ausgänge. Die Textilsachen werden – wie in den Vorjahren – im kleinen Saal angeboten. Im großen Saal findet man die Verlosung, die „Desserts to go“ sowie Plätzchen, Liköre und Marmeladen zum Kauf. Auch den Kuchenverkauf wird es dort geben.

Wer sich für die Adventskränze und -gestecke interessiert, sollte den Raum neben der Küche aufsuchen. Die Arbeiten von Heinz Berkenharn sind schon im Eingangsbereich zu sehen und zu kaufen. Geöffnet ist auch der Eine-Welt-Laden.

„Es sollte sich keiner abgeschreckt fühlen“, bittet Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens und hofft auf viele Besucher. Denn es stecke sehr viel Arbeit dahinter. Und nicht zuletzt möchten die Helfer wieder eine schöne Summe an die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung überweisen können.

Ein Highlight wird der Auftritt der Beverspatzen sein, dieses Mal in der Kirche. Nach dem Gottesdienst – also kurz nach 12 Uhr – werden die Kinder dort singen.