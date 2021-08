Demokratie mit Füßen getreten

Seit der vergangenen Woche hängen auch in Ostbevern die Wahlplakate zur Bundestagswahl am 26. September. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zur Zerstörung von Wahlplakaten – auch in der Bevergemeinde. So auch in diesem Wahlkampf. Kaum waren die Großplakate, sogenannte Wesselmänner, am Ortseingang aufgestellt, wurden sie beschmiert und umgeworfen. Dabei traf es jedoch nur die Aufsteller der Partei der Grünen.

Unverständnis, Wut und Frustration machte sich unmittelbar nach dem Entdecken der Zerstörungen bei den Grünen des Ortsverbandes Ostbevern breit. „Demokratieverständnis wird in Ostbevern über Nacht mit den Füßen getreten. Ich bin fassungslos und total frustriert“, schreibt Jochem Neumann (Grüne). „Bis zur Unkenntlichkeit beschmiert und in einem Fall sogar komplett abgerissen bieten sie ein trauriges Bild. Die Wut richtete sich offensichtlich dabei besonders gegen die grünen Spitzenkandidaten“, beschreibt Ulrich Lunkebein das Szenario. Seit Gründung des Ortsverbandes in den 1980-iger Jahren habe die Partei mit diesem fehlgeleiteten Demokratieverständnis zu tun, aber in diesem Jahr hat dieses Verhalten einen traurigen Höhepunkt erreicht, schreiben sie in einer Pressenotiz.

„Der Ortsverband Ostbevern erstattet auf jeden Fall Anzeige gegen Unbekannt und hofft, dass der Wahlkampf in Ostbevern wieder in eine friedliche Bahn einmündet“, teilen die Grünen weiter mit, die sich dennoch nicht entmutigen lassen weiter Wahlkampf für ihre Spitzenkandidaten zu machen.