„Den Ort anders kennenlernen“

Altbewährtes, aber auch einige Neuerungen – darauf können sich die Besucher des Kastaniensonntages (6. November) freuen. Das versprechen zumindest die Organisatoren für die Veranstaltung, die wie vieles andere auch, in den vergangenen zwei Jahren pausieren musste.

„40 Aussteller haben wir schon zusammen“, freut sich Dr. Tobias Kisser, Vorsitzender des Vereins „Wirtschaft Ostbevern“. Auch wenn er bedauert, dass einige der früheren Aussteller „Corona nicht überlebt haben“. Dafür gebe es aber Raum für neue, junge Unternehmen, die so eine Chance bekommen würden. Und auch die Geschäftsleute sind nahezu alle mit im Boot, wenn am 6. November der Verein zu zahlreichen Aktionen in den Dorfkern lockt. Denn das Heimatshoppen (WN berichteten) geht in der Bevergemeinde noch einschließlich bis zum 6. November. An diesem Tag öffnen die Einzelhändler ab 13 Uhr ihre Türen.

Start bereits um 11 Uhr

Offiziell startet der Kastaniensonntag bereits um 11 Uhr – wobei das Bühnenprogramm mit Rücksicht auf den Gottesdienst in St. Ambrosius erst um 12 Uhr beginnen wird. Auf der Bühne, die in diesem Jahr vor dem Rathaus steht, soll es wieder ein umfassendes Programm geben. Was genau? Das wollen die Veranstalter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Nur so viel: „Es wird auch ein umfassendes Kinderprogramm geben.“

Bauernmarkt auf dem Kirchplatz

Eine weitere Neuerung: „Auf dem Kirchplatz wird es einen Bauernmarkt geben“, sagt Kisser. „Regionale Produkte von regionalen Händlern stehen dabei im Mittelpunkt“, fügt Anja Mertens, die das Vorbereitungsteam leitet, hinzu. Sie hofft für den Sonntag nicht nur auf gutes Wetter, sondern auch auf zahlreiche Gäste, denn „der Kastaniensonntag ist eine tolle Möglichkeit für Ostbeverner, die nicht mehr hier leben, zurückzukommen und alte Freunde zu treffen. Und für Hinzugezogene bietet sich die Möglichkeit, den Ort einmal ganz anders kennenzulernen“, sagt Mertens. „Es ist einfach die Gelegenheit allen zu zeigen, was wir drauf haben“, fügt sie noch hinzu.

Schon jetzt können sich die Kindergärten bei der Gestaltung des Kastaniensonntages einbringen. Sind sie doch aufgerufen mit Bastelarbeiten rund um die Kastanie die Schaufenster der teilnehmenden Geschäfte zu gestalten. Und fast alle Einrichtungen haben bereits zugesagt, freuen sich die Organisatoren, dass es sicher den einen oder anderen besonderen Hingucker in den Schaufenstern zu bestaunen geben wird.

Doch nicht nur zum Einkaufen und Freunde treffen ist der Tag gedacht, auch für private Verkäufer bietet sich eine Möglichkeit. Wie schon in den Vorjahren wird es auf dem Großen Kamp einen Flohmarkt geben, für den auch jetzt noch Plätze gebucht werden können. Wer noch ein paar Schätze im Keller hat, die er gerne verkaufen möchte, kann sich an Alexander Kraus unter

0 25 32/95 749 56 wenden. Auch Unternehmen oder Privatpersonen, die sich an diesem Sonntag noch einbringen möchten, sind willkommen, ist sich das Vorbereitungsteam einig. Interessierte melden sich bei Anja Mertens unter

01 77/ 87 066 60.