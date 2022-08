Der Anstoß für ein neues Leben

Der Tag der offenen Tür ist einer der ersten Schritte auf dem Weg in einen Neuanfang für die Startbahn Ostbevern. Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Manfred Läkamp und der Coronakrise hatte der Betrieb in Boxlernstall und Nachhilfeschule deutlich nachgelassen. Nun soll das Programm wieder mit voller Kraft vorangetrieben werden. Man wolle unter anderem Karin Läkamp als neuen Vorstand vorstellen, neue Jugendliche erreichen, aber auch deren Eltern auf das Projekt aufmerksam machen, erklären die Verantwortlichen.

Die Besucher konnten den Boxlernstall kennenlernen und Richard Ehernberg, einen der jungen Boxer, im Training mit seinem Mentor Hartmut Bauersfeld beobachten.

Kunst im Jugendcafé

Aber auch das Gelände des Jugendcafés war geöffnet. Dort bot etwa die Künstlerin Martina Lückener eine Mitmachstation zu Porträtdrucken an. Die Jugendlichen konnten sich frei über das Gelände bewegen und sich an Kaffee, Kuchen und zum Abend hin an Grillwürsten bedienen.

Auch ehemalige Teilnehmer des Projekts waren dabei, so beispielsweise Patricia Langliz, die mit zwölf Jahren anfing zur Startbahn zu kommen, wo sie mit Manfred Pieper Mathe paukte, um anschließend boxen zu lernen. Heute studiert sie Soziale Arbeit in Osnabrück, schreibt ihre Masterarbeit über Jugendliche in Ostbevern und engagiert sich zusätzlich als Schriftführerin bei der Startbahn.

Jugendliche motivieren

Auch Falmur Sokoli, weiß von seinen Erlebnissen bei der Startbahn zu berichten. Vor elf Jahren, als das Projekt noch ganz neu war, war er einer der ersten Teilnehmer. Er erinnert sich an den großen Andrang, den es damals gegeben habe, als man hörte dass man dort boxen lernte und Nachhilfe bekam – beides kostenlos. „Für mich war das sehr besonders, dass man jemandem einfach etwas schenkt.“ Die Startbahn habe ihn dazu animiert, sein Leben in eine andere Richtung auszurichten, es von der Haupt- auf die Realschule und schließlich in die Ausbildung zum Großhandelskaufmann zu schaffen.

Jetzt gilt es für die Startbahn, neue Jugendliche zu motivieren und ihnen genau diesen Anstoß für ihr Leben mitzugeben.