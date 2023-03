Der Austausch in der Trauer

Der Ostbeverner Hospizkreis hat ein neues Angebot, das sich besonders an eine Personengruppe richtet.

Unter dem Titel „Plötzlich allein und nun...?“ gibt es ab kommenden Donnerstag (9. März) von 17 bis 19 Uhr im Edith-Stein-Haus ein weiteres Angebot des Hospizkreises Ostbevern. Dabei handelt es sich um ein Trauercafé. „In der Trauergruppe findet man Menschen, die das gleiche Schicksal erlebt haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Zwei erfahrene Trauerbegleiterinnen

Neben dem altbewährten Trauercafé bietet der Hospizkreis Ostbevern somit einen weiteren regelmäßigen Austausch an, der von zwei erfahrenen Trauerbegleiterinnen aus Glandorf geleitet wird. Gedacht ist vor allem an Menschen, die vor nicht allzu langer Zeit mit Tod und Sterben konfrontiert waren.

Monatliche Treffen

In monatlichen Treffen am zweiten Donnerstag von 17 bis 19 Uhr wird versucht, mit Gesprächen und Übungen einen Weg aus der Trauer und aus dem Verlust eines lieben Menschen zu finden. Bei jedem Treffen soll es auch um einen thematischen Schwerpunkt gehen. Im Vordergrund steht aber die Erfahrung innerhalb der Gruppe, dass es Menschen gibt, die Gleiches erfahren haben. Durch das Erlebte sprechen sie die gleiche Sprache.

Kurze Kontaktaufnahme im Vorfeld

Die beiden Leiterinnen möchten Betroffene gleich vom ersten Treffen an richtig empfangen. Daher wäre es sinnvoll, wenn diese sich zur Vorbereitung vor der ersten Teilnahme einmal kurz telefonisch melden. Ansprechpartnerinnen: Marion Gerwinat unter 0 54 26/ 75 79 914 oder Michaela Daum unter 0 54 26 / 25 84. Die Treffen finden im Wechsel jeweils in Ostbevern im Edith-Stein-Haus und in Glandorf im Kripplein Christi, Krankenhausstraße 5, statt.