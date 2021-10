„Der Bedarf wird wachsen“

„Wir wollen doch, dass es mehr wird. Und der Bedarf wird weiter wachsen“, sagte Jutta Drilling-Kleinhauer (SPD) in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses und unterstrich damit den Antrag ihrer Fraktion zur Aufstellung von Auflademöglichkeiten für Pedelecs, die rund um die Uhr zu Verfügung stehen sollen. „Zur Finanzierung sollten Anträge für Fördermittel – zum Beispiel ‚Vital-8-NRW‘ – und Gelder aus dem Nachhaltigkeitsfond eingesetzt werden“, hieß es dazu in dem Antrag der Sozialdemokraten.

Indem man beispielsweise am Bahnhof sogenannte Akkurad-Tankstellen installiere, könne man vielleicht noch mehr Ostbeverner dazu bewegen, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu pendeln – so die Vorstellung der SPD-Fraktion. Auch abschließbare Fahrradboxen – hier führte Drilling-Kleinhauer als Beispiel die in Telgte am Dümmert-Parkplatz an – seien in diesem Zusammenhang denkbar. Sei räumte zwar ein, dass bereits verschiedene Betriebe Ladestationen anbieten würden, diese aber nur zu den Öffnungszeiten zur Verfügung stehen würden. Die SPD wünsche sich aber auch Möglichkeiten zum Aufladen außerhalb dieser Zeiten.

Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann konkretisierte den Vorstoß der SPD etwas: „Es gibt bisher fünf Ladestationen“, sagte er. Aufgrund des Antrages der SPD habe die Verwaltung auch bereits das Büro „Energielenker“ kontaktiert, das wiederum geprüft habe, ob es Förderprogramme in dieser Richtung gebe, aber „es gibt keine“, sagte Hüttmann weiter und schlug vor, die Ideen der Sozialdemokraten in das zu erstellende Mobilitätskonzept einzuarbeiten.

Ein Vorschlag, der unter anderem auch von Seiten der CDU begrüßt wurde, denn obwohl die Idee der SPD grundsätzlich durchaus für Zustimmung sorgte, so hinterfragten in erster Linie CDU und FDP die Notwendigkeit einer solchen Investition. „Ich sehe das ja grundsätzlich positiv“, sagte Elmar Möllenbeck (CDU), aber fügte aber hinzu: „Ich halte es aber nicht für zielführend“. Denn der Akku von Pedelecs halte inzwischen bei den meisten Modellen problemlos 80 bis 100 Kilometer – in manchen Fällen sogar noch länger. Ähnlich lauteten auch die Aussagen von Florian König (FDP), der darüber hinaus noch den finanziellen Aspekt ansprach: „Nur weil wir jetzt noch Geld im Nachhaltigkeitsfond haben, müssen wir das nicht jetzt verbrauchen“. Darüber hinaus warnte er vor Vandalismusschäden an den Anlagen – ähnlich zu den Schäden die zuletzt am Öffentlichen Bücherregal entstanden seien (WN berichteten). Drilling-Kleinhauer hakte an dieser Stelle ein und sagte: „Natürlich müssen wird den Nachhaltigkeitsfond nicht verbraten, weil er da ist.“ Aber es wäre ein gutes Zeichen an die Bürger, dass Ostbevern in Richtung Mobilitätswende gehe, ergänzte Parteikollegin Katharina Weixler. Zustimmung gab es dafür auch aus Richtung der Fraktion der Grünen. Werner Stratmann favorisierte zwei zentrale Punkte im Ort, an denen Ladestellen aufzustellen seien.

Schlussendlich war für die meisten Ausschussmitglieder der entscheidende Grund gegen den Antrag der SPD zu stimmen, dass etwaige Angebote in das noch zu erstellende Mobilitätskonzept eingearbeitet werden sollen. Mit den Stimmen von CDU und FDP wurde der Antrag folglich abgelehnt.