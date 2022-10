Der Gedanke an den Frieden der Nacht

„Es war der Gedanke einer friedvollen Nacht, der sich in meinem Kopf festgesetzt hat“, sagt Rymma Sydorenko (39) und blickt auf den neuen Adventskalender der Lions, der vor ihr auf dem Tisch liegt und der eine abendliche Stadt zeigt. Alles sollte ruhig sein. So wie die Menschen sich das wünschen, quasi als Gegensatz zu den Geschehnissen in der Ukraine. Dabei sei die dort abgebildete Stadt nicht ihre Heimatstadt, sondern frei erfunden. „Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder nachts friedlich schlafen können“, erklärt die Designerin weiter mit Blick auf die Motive des Kalenderbildes. „Das ist der Ausdruck von Sehnsucht nach Frieden. Insbesondere in der Ukraine“, sagt Lionssprecher Michael Hundrup und seine Lions-Kollegen Klaus Brandes und Thomas Wobker pflichten ihm bei.

Über ein Gespräch mit Simone Nuyken hatte sich der Kontakt zu der jungen Frau aus der Ukraine ergeben. Die Designerin war nach ihrer Flucht aus dem Kriegsgebiet in Ostbevern gelandet und hat in den vergangenen Monaten bereits ein paar Wurzeln geschlagen. Sie besucht den Sprachunterricht in Telgte und arbeitet ansonsten bei Ina Oakley in Warendorf.

Verkaufsstart am Kastaniensonntag

Verkaufsstart für den Kalender ist in diesem Jahr wieder traditionell der Kastaniensonntag. 2500 Exemplare liegen dann für Interessierte bereit. Damit haben die Lions ihre Auflage in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Fing es mit 1000 und 1500 Exemplaren an, so peilen die Lions für das kommende Jahr eventuell sogar eine noch höhere Auflage. Doch nicht nur die Auflage ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Auch bei den Preise, die sich täglich hinter den einzelnen Kläppchen verstecken, konnten die Löwen noch einmal eine Schüppe drauflegen. „Wir haben deutlich höherwertige Preise“, verspricht Michael Hundrup. Und nicht nur das, auch die Anzahl konnte weiter erhöht werden.

Der Hauptgewinn ist in diesem Jahr eine Reise für zwei Personen, des Weiteren können die Käufer beispielsweise einen Rundflug gewinnen.

Weitere Vorverkaufsstellen

Wer am Kanstaniensonntag noch nicht zugreifen kann, der hat auch in den Tagen danach noch Gelegenheit, bei den Lions-Mitgliedern direkt oder im Fotostudio Brandes, in der Ambrosius-Apotheke, in der Fleischerei Hokamp oder in Riesenbecks Küchenkotten ein Exemplar zu erwerben.

Wofür das Geld, welches in diesem Jahr zusammenkommt, verwendet werden soll, steht noch nicht fest. Aber für Ideen sei man offen, so die Löwen.