Der große Waschtag wird wieder lebendig

Brock

Darauf haben viele sicher schon gewartet: Endlich kann es wieder losgehen im Museum für historische Waschtechnik in Ostbevern-Brock. Das Museum hat so vieles zu bieten und entführt mit ganz viel Charme in die alte Zeit. Mit seinem Reichtum an Details und Accessoires lohnt sich immer ein Ausflug in diese historische Welt – ab Sonntag ist das Museum wieder geöffnet.