Der Kunst der Tarnung auf der Spur

Gut, es sind Ferien. Über Schule berichten? Ja, denn das, was die zwei vierten Klassen der Ambrosius Grundschule vor den Ferien gemacht haben, hat Bestand – davon überzeugen kann sich jeder noch bis zum Ferienende im Ausstellungsraum La Folie. Unter dem Stichwort „Die Kunst der Tarnung – Tarnung ist Kunst“ machte sich Jana Weigelt-Harth machte sich mit den Schülerinnen und Schülern auf den Weg, ein Foto-Art-Projekt der besonderen Art zu realisieren. Weigelt-Harth ist seit einigen Jahren an der Ambrosius-Grundschule als Kunstlehrerin im Einsatz und leitet das Projekt, das dank der Unterstützung des Kulturforums möglich wurde.

Die Kunstreihe, um die es geht, musste noch im Distanzunterricht starten. Jana Weigelt-Harth hatte eigens dafür für ihre Schülerinnen und Schüler vorab eigene Lernvideos gedreht, in denen sie den Künstler Liu Bolin vorstellte. Anhand von Materialpaketen versorgte sie ihre Schüler mit alle Notwendigen. „Mir war wichtig, dass die Kinder auch in der Distanz Kunst machen können, ohne die Eltern in der anstrengenden Zeit des Homeschoolings zu sehr zusätzlich zu belasten“, kommentiert Weigelt-Harth.

Mit Materialpaketen bewaffnet

Frisch bewaffnet mit den Materialpaketen probierten sich die Schüler aus. Sie tarnten zunächst eigene Gegenstände auf ähnlichem Untergrund, indem sie diese offen platzierten und dennoch versteckten. Anschließend traten sie über das Kunstpadlet in einen regen Austausch, indem sie Tipps und Komplimente verteilten sowie Kriterien für die Kunstreihe erarbeiteten. Ihre immer konkreter werdenden Vorstellungen führten dazu, dass sie sich auf einer malerischen Ebene der Tarnung in der Kunst nähern konnten. Als die Schulen wieder öffneten, präsentierten die Schüler ihre Werke und besprachen das Erlebte.

„Aufgrund der ausfallenden Klassenfahrt und vieler anderer coronabedingten nicht stattfindenden Aktivitäten, wollte ich diese Reihe zu einem späteren Zeitpunkt gerne noch einmal aufgreifen. Ich wollte, dass die Kinder einen denkwürdigen Abschluss und ein tolles Event zum Ende ihrer Grundschulzeit erleben. Hilfreich war dabei, dass ich zugleich auch Spartenleiterin Kunst im Kulturforum Ostbevern bin“, sagt Jana Weigelt-Harth zur Projektentwicklung. Auf einer Sitzung des Kulturforums berichtete sie von ihrer Idee und wurde umgehend von allen Vorstandsmitgliedern unterstützt. „Auch in meiner Schule fiel die Idee auf fruchtbarem Boden.“ Schulleiterin Andrea Winter habe sich sofort bereit erklärt, dieses Projekt auch finanziell zu unterstützen und die beiden Klassenlehrerinnen Kirsten Puffert und Katja Platt boten ihre Unterstützung an.

So griff Jana Weigelt-Harth im Kunstunterricht erneut das Thema ‚Die Kunst der Tarnung – Tarnung in der Kunst‘ nach dem Künstler Liu Bolin auf. „Ästhetisches Lernen und die Auseinandersetzung mit einem Künstler fängt für mich in der Intensität des Lernens an. Und wie kann man sich intensiver mit der Arbeit eines Künstlers beschäftigen, als diese nachzuempfinden?“

Tarnen mit weißer Kleidung

Die Schüler brachten weiße, alte Kleidung mit in die Schule, wählten aus, welche Kinder getarnt werden sollten und teilten sich pro Klasse in sechs Gruppen auf.

Anschließend suchten sie im gesamten Schulgebäude nach Hintergründen, die sie als geeignet ansahen, um sich vor ihnen tarnen zu können. Sie achteten darauf, dass der Hintergrund einerseits nicht zu langweilig und andererseits nicht zu aufregend und detailliert war.

Nachdem die Orte besprochen wurden, starteten die Klassen mit dem Projekt. Dafür wurden jeweils zwei Projekttage eingeplant. An dem ersten Tag sollte ausschließlich die Kleidung angemalt werden. An dem zweiten Projekttag wurden die bemalten Klamotten angezogen und die Haut der Schüler bemalt. Jana Weigelt-Harth übernahm dabei immer den Part, bei dem die Kinder im Gesicht angemalt wurden. Anschließend fotografierte sie die fertigen Schüler vor ihrem Hintergrund.

Die gemeinsame Ausstellungseröffnung Anfang Juli unter entsprechenden Hygienebedingungen wurde zum krönenden Abschluss. Die Kunstreihe ermöglichte eine intensive Auseinandersetzung mit der Arbeits- und Gestaltungsweise von Künstlern und zeigte mit Begeisterung die Vielfalt von künstlerischen Herangehensweisen auf.