„Der Laden brummt“

Die komplette erste Jahreshälfte musste das Fair-Kaufhaus seine Türen geschlossen halten. Die Nachfrage seitens der Bedürftigen, für einen geringen Obolus Haushaltswaren aller Art einkaufen zu können, war trotzdem da. So dürfte es nicht überraschen, dass das Sortiment jetzt nahezu ausverkauft ist. Das Team um Uwe Wildförster hofft nun auf Sachspenden.

„Seit wir wieder geöffnet haben, brummt der Laden wieder“, berichtet der Leiter der Einrichtung, die eine Säule der Pfarrcaritas St. Ambrosius ist. Und daher sind die Regale fast leer. Benötigt wird alles, von A bis Z, wie Wildförster sagt. Eben alles, was ein Haushalt so benötigt. Ob kleine Elektrogeräte, Geschirr, Besteck, Spielwaren, Dekorationen, Couchgarnituren oder Wohnzimmerschränke: Abnehmer finden sich dafür immer. Die gespendeten Waren sollten aber intakt sein. Die Ehrenamtlichen freuen sich über alle Spenden, die in einem guten und funktionsfähigem Zustand sind und in jeden Haushalt gehören. Und die Möbel „am besten nicht aus dunklem Holz“, bittet Uwe Wildförster, seit vielen Jahren Hauptorganisator des Kaufhauses. Denn die erweisen sich eher als Ladenhüter und nehmen nur Platz in Anspruch.

Wer nicht die Möglichkeit hat, Möbel oder größere Spenden zum Fair-Kaufhaus zu bringen, kann sich an das Team der sozialen Einrichtung wenden. In solchen Fällen bieten die Ehrenamtlichen einen Abholservice an.

Generell „ist die Spendenbereitschaft hoch“, sagt Uwe Wildförster. „Das Team und ich sagen ganz ausdrücklich danke für alle Spenden“, betont der ehrenamtlich Aktive, wie froh alle Verantwortlichen für jede Gabe sind.

Nicht nur für die Bedürftigen vor Ort wird wieder um Haushaltsgegenstände gebeten. Denn das Fair-Kaufhaus will auch den Betroffenen in den Hochwassergebieten helfen und hat daher schon Kontakt mit dem örtlichen DRK aufgenommen. „Wenn etwas von uns benötigt wird, kann man sich gerne melden.“ Wer Fragen rund um das Angebot des Fair-Kaufhaus hat, kann sich unter

0 25 32/54 89 an Uwe Wildförster wenden.