„Auf reges Interesse stieß das erste Expertenforum des SPD-Sommerprogramms zum Thema ‚Wohnen, bauen, mieten, sanieren’“, freute sich der Vorsitzende der Ostbeverner Sozialdemokraten, Willy Ludwig. „Das lag nicht zuletzt an den ausgewiesenen Fachleuten, die dafür gewonnen werden konnten.“

Bernhard Daldrup, SPD-Bundestagsabgeordneter und Obmann im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, gab einen Überblick über die Leistungen, die entwickelt wurden, um Anreize für den Wohnungsbau zu schaffen. Fünf Milliarden Euro habe die Bundesregierung zur Verfügung gestellt. Dazu habe das Baukindergeld gehört, der forcierte Bau von bezahlbaren Wohnungen, aber auch das Baulandmobilisierungsgesetz und Änderungen des Baugesetzbuches hätten geholfen, die Bauaktivitäten anzukurbeln. Der jetzige Stand beim Wohnungsbau reiche aber lange noch nicht. Das SPD-Zukunftsprogramm sehe deshalb vor, jährlich 400 000 Wohnungen zu bauen, davon 100 000 Sozialwohnungen, um den Wohnungsmarkt zu beruhigen. „Der Markt kann das nicht regeln, solange nicht genug Wohnungen vorhanden sind“, sagte Daldrup.

Der Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf, Klaus Oortmann, erläuterte den genossenschaftlichen Ansatz. Die Genossenschaft investiere momentan vornehmlich in den Bestand und die energetische Sanierung, ohne dabei die Mieter zusätzlich zu belasten. Das würde belohnt durch eine langfristige Bindung. Aber die Genossenschaft investiere auch in den Neubau von gefördertem Wohnraum. Auf die Frage, ob dies auch in Ostbevern möglich sei, antwortete er: „Das ist eine Frage des Bedarfes.“ Er verwies auf das von der Wohnungsbaugenossenschaft gebaute Haus in der Kolpingstraße. Das Grundstück sei groß genug für ein weiteres Haus mit sechs Wohneinheiten.

Energieeffizienzexperte Peter Uenning erläuterte, wie er bei Beratungen enorme Energieeinsparpotenziale mit bis zu 80 Prozent ermitteln könne. Wer nur auf die momentanen Kosten schaue, müsse langfristig mehr ausgeben. Geld könne man aktuell günstig leihen, Energiekosten würden jedoch langfristig steigen und Jahr für Jahr anfallen, das könne am Ende teurer werden als die Investitionen, die auch großzügig gefördert würden, so Uenning.