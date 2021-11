Der regionalen Landwirtschaft Gewicht geben

Als bodenständiges Familienunternehmen – ganz im Sinne der Eltern – möchte Kathrin Rotthove mit Christian Bothe in regionale Kartoffel-, Obst- und Gemüseprodukten investieren, um so ihren Betrieb breiter aufzustellen.

Mit der Übergabe seines Bauernhofes an seine Tochter Kathrin (28) vor drei Jahren stellten Kornelia und Alfons Rotthove die Weichen für die Zukunft. Die traditionelle bäuerliche Landwirtschaft mit der Viehwirtschaft hatte die Familie 2016 beendet, weil Alfons Rotthove (69) hierin keine Zukunft sah.

Eine alternative Form in der Landwirtschaft hatte der Ostbeverner bereits vor fast 50 Jahren auf den Weg gebracht: Den Anbau und den Direktvertrieb von Kartoffeln auf inzwischen fünf Wochenmärkten. „Vor drei Jahren war die Zeit gekommen, den landwirtschaftlichen Betrieb zu übertragen. Ich bin froh, dass mit meiner Tochter Kathrin die dritte Generation die Landwirtschaft beerbt“, so Alfons Rotthove.

Schon als Kind auf den Wochenmärkten

Kathrin, die schon als Kind ihre Eltern zu den Wochenmärkten begleitete und so viele Eindrücke, Erfahrungen und traditionsreiches Wissen sammelte, entschied sich, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Vor diesem Schritt 2018 hatte Kathrin Rotthove das notwendige Handwerkszeug in der Hauswirtschaft erlernt. Nach einem weiteren mehrjährigen Fachschulbesuch in Osnabrück schloss sie diesen mit einer staatlichen Abschlussprüfung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin erfolgreich ab.

Bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit in einem münsterischen Versicherungsunternehmen konnte sie diese in der Praxis umsetzen. Dabei lernte sie mit dem 34-jährigen Koch Christian Bothe ihren Lebensgefährten und Geschäftspartner kennen: Die Liebe zur Natur und zum ökologischen Anbau, Lebensmittel auf eigenen Feldern zu erzeugen, verbindet das Paar von Anfang an.

Bodenständiges Familienunternehmen

Ihre Partnerschaft wollen sie langfristig anlegen. Sie wissen um ihre Verantwortung: Ihre Freude am neuen Beruf und die Arbeit in der Natur mit Pflanzen und Tieren hat bereits deutliche Spuren hinterlassen. Als bodenständiges Familienunternehmen – ganz im Sinne der Eltern – möchte Kathrin Rotthove mit Christian Bothe in regionale Kartoffel-, Obst- und Gemüseprodukten investieren, um so ihren Betrieb breiter aufzustellen und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Großen Wert legt das Unternehmerpaar auf saisonale und regionale Lebensmittel. „Wir wollen traditionelle und ernährungsphysiologisch besonders hochwertige Kartoffel-, Gemüse- und Obstsorten – den Jahreszeiten entsprechend – anbauen, diese ernten und frisch auf den Wochenmärkten veräußern. Christian Bothe: „Für uns ist saisonal und regional das neue Bio.“

Worauf der Familienbetrieb besonders stolz ist: Der Großteil ihrer auf den Wochenmärkten angebotenen Lebensmittel sind Eigenprodukte. „Saisonale und regionale Produkte lieben die Endverbraucher“, weiß Christian Bothe, der sich die Wochenmarktbesuche mit seiner Partnerin teilt.

Abseits der Wochenmärkte

Abseits der Wochenmärkte gibt es auf den Feldern und auf dem Bauernhof eine Menge Arbeit. Eingebunden ist die gesamte Familie. Eine weitere Kraft konnte gerade neu eingestellt werden. Neu im Programm sind seit der Hofübernahme die vielen neu angebauten Gemüsearten, die auf den Feldern passend zur jeweiligen Jahreszeit gepflanzt oder gesät werden.

„Wir kultivieren saisonal die Lebensmittel auf unseren Feldern, ernten sie frisch und bieten sie auf den von uns besuchten Wochenmärkten an“, so die beiden Junglandwirte.

Um im Gemüseanbau unempfindlicher für Wetterschwankungen zu sein, hat sich der Hof Rotthove neben dem Freilandanbau auch für den ungeheizten Anbau in einem Gewächshaus und in einem Folientunnel entschieden. „Das hilft uns enorm weiter in unserem Bestreben, frische Lebensmittel im Jahresverlauf anzubieten“, sagt die Junglandwirtin. Die Kartoffeln sind das Aushängeschild der Rotthoves. Die wertvolle Knolle wird schon in der dritten Generation angebaut. Zehn verschiedene Sorten haben sie im Programm. Dazu soll es auch bald passende Rezepte geben. Christian Bothe hat auch schon einmal an einem Markttag frische Reibeplätzchen gebacken. „Dabei konnten die Kunden auch gleich die Kartoffel schmecken, die wir für Reibeplätzchen empfehlen. Es ist die mehlig kochende Hela.“

Kartoffeln sind in drei Rubriken eingeteilt

Kartoffeln sind in drei Rubriken eingeteilt: In festkochende, in vorwiegend festkochende und in mehlig kochende. Je mehr Stärke eine Kartoffel enthalte, umso lockerer würde sie beim Kochen sein. Belana bezeichnet Kathrin Rotthove als eine schöne Lagerware. Sie sei festkochend, ebenso wie Sieglinde und Cilena. „Das Wichtigste bei Kartoffeln“, so Kathrin Rotthove, „ist für uns der Geschmack und die tief gelbfleischige Farbe. Die Qualität bestimmen wir durch die Pflege unseres Sandbodens, indem wir den Fruchtwechsel einhalten und als Vorfrucht immer Getreide und Mais im Wechsel ausbringen. So regeneriert sich der Boden.“

Bevor Anfang April die ersten Pflanzkartoffeln angebaut werden, werde entschieden, welche zehn Sorten die Rotthoves auf den Wochenmärkten begleiten. Alfons Rotthove weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass im Verkauf alte Sorten die Königsmacher sind: Sieglinde, Belana, Laura, Hela und Cilena. Kathrin Rotthove hat hinter dem Marktstand immer ihre Augen und Ohren auf Empfang gestellt. Sie weiß, was der Kunde wünscht und kann sich so auch dank vieler Gespräche neu positionieren.

Sogenannte „Königsmacher“

So wird sie neben den sogenannten „Königsmachern“ auch zwei neue Knollen aufs Feld bringen: Goldmarie und Glorietta sollen die Kartoffelpalette auffrischen. Beide entsprechen natürlich den Ansprüchen der Landwirtin: „Eine tiefe gelbfleischige Farbe müssen sie haben.“

Der Übergang zur ersten erntereifen Kartoffelsorte ist fließend. Etwa zehn Wochen nach dem Pflanzen können diese bereits geerntet werden. Die meisten Kartoffeln benötigen vom Pflanzen bis zur Ernte etwa vier Monate. Als einen großen Vorteil des Kartoffelanbaus bezeichnet Kathrin Rotthove die lange Lagerzeit bis zu einem Jahr. In Kühlräumen werden diese bis zu 4 Grad gelagert.

Ein weiteres zusätzliches Standbein auf dem Hof Rotthove ist die Hühnerhaltung. Etwa eintausend frei laufende Hühner sorgen dafür, dass es auf den Wochenmärkten eine reichhaltige Auswahl an frischen Hühnereiern gibt. Die frischen Eier spiegeln sich durch ein tiefgelbes Eigelb wider, weil die Hühner – so Kathrin Rotthove – mit genfreiem Futter sowie zu 60 Prozent mit Mais gefüttert werden. Ideen haben Christian Bothe und Kathrin Rotthove noch viele.

„Wir möchten mit unserer saisonalen und regionalen Angebotsvielfalt der Landwirtschaft Gesicht und Gewicht geben. Wachstum und Innovation wollen wir stets auf Augenhöhe begleiten.“