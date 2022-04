Die „Alten Loburger“ sagen „Danke!“

Auf Einladung und Bitte des Vereins „Alte Loburger“ trafen sich jetzt knapp ein Dutzend Helfer des THW-Fördervereins Warendorf/Ostbevern an der Loburg. Mit passendem Gerät ausgestattet galt es, die Kreuzweg-Stationen und den „Pilgerweg“ vom Laub und Gestrüpp der letzten zwei Jahre zu befreien.

Schon zweimal in den vergangenen Jahren hatte der Förderverein des THW die Stationen vom Wildwuchs gereinigt, heißt es in einer Pressemitteilung. In der jetzigen Karwoche können Gläubige also den Kreuzweg wieder ungehindert begehen und dort beten.

Marcus Leifhelm vom THW hatte sich mit seinen Helfern am Morgen an der ersten Station verabredet. Vier Mitglieder aus dem Vorstand der „Alten Loburger“ gaben an, was zu tun ist. Alle packten eifrig mit an, sodass nach zwei Stunden konzentrierter Arbeit Zeit gegeben war, den Arbeitseinsatz mit belegten Brötchen, Kaffee und einem gemütlichen Plausch zum Kennenlernen zu beenden. Da blieb den „Alten Loburgern“ nur noch zu sagen: „Danke dafür!“