Der Nachwuchs fehlt und auch wenn die Lust am gemeinsamen Singen immer noch ungebrochen ist, so ziehen die Mitglieder des Cäcilienchores dennoch einen Schlussstrich – nach 188 Jahren Vereinsgeschichte. Doch bevor der Chor endgültig Abschied nimmt, wird es am 27. November ein letztes Konzert geben.

„Das Herz sagt ja, aber der Verstand sagt nein“, meint Renate Mersbäumer zur Entscheidung, wie die Zukunft des Cäcilienchors St. Ambrosius aussehen soll. Auch wenn die Lust am gemeinschaftlichen Gesang weiterhin besteht, entspricht die musikalische Qualität der Sängerinnen und Sänger nicht mehr deren eigenen Erwartungen. Und Nachwuchs ist nicht in Sicht, so dass man nun einen harten und schmerzvollen Schnitt macht: Nach fast 188 Jahren wird sich der Cäcilienchor, der älteste Kirchenchor im Bistum Münster und der älteste Ostbeverner Verein, auflösen. Bei einem Auftritt Ende des Monats wird man ihn noch einmal erleben können.

„Man muss es sagen, die Ära ist einfach vorbei“, erklärt Renate Mersbäumer. Viele der Teilnehmer möchten aufhören, so die Vorsitzende. Am Ende habe die anderthalbjährige Pflichtpause während der Corona-Pandemie das Letzte zu einem Abschied vom Chor beigetragen. „Viele sind sehr traurig“, bedauert auch sie diesen Schritt.

Mit einer sogenannten „Männerschola“, einem Kreis von Junggesellen, die die Verkündigung des Wortes Gottes singend vortragen, gründete sich die Chorgemeinschaft im Februar 1834 mit 20 Mitgliedern. Aus den kommenden Jahren gibt es kaum schriftliche Aufzeichnungen, Kassenberichte jedoch belegen die Tätigkeit der Gruppe.

In den 1920er Jahren wurden auch verheiratete Männer einbezogen, und der Chor trennte sich somit von der Junggesellen-Sodalität. Seitdem erscheint offiziell der Name „Cäcilienchor St. Ambrosius“, 1930 bekommt er mit Albert Krieg den ersten Vorsitzenden, ihm folgte Josef Heitkötter.

Acht Jahre später wurden auch Frauen – allerdings anfangs mit getrennten Proben – aufgenommen, was 1940 auch offiziell vermerkt wurde. Die Hoch- und Blütezeit erlebte der Chor 1948: Stolze 50 Sängerinnen und 45 Sänger zählte er. Konrektor Wilhelm Karger übernahm 1950 den Dirigentenstab, und Werner Reckermann wurde 1951 zum Vorsitzenden gewählt.

Mit den Jahren wurde der Chor kleiner, doch mit 60 Aktiven durfte er immer noch als sehr stattlich gelten. 1958 übernahm Alfons Lehmkuhle den Vorsitz und wurde sechs Jahre später durch Julius Steinhoff abgelöst. In den darauffolgenden Jahren hatten Bernhard Willing, Hugo Berkenharn, Erich Harenbrock, Aloys Hamann, Hildegard Kock (elf Jahre lang), anschließend Gerda Käuper (1999 bis 2008) und seitdem Renate Mersbäumer die Verantwortung inne.

Insgesamt acht Dirigenten leiteten die Geschicke. Zu den letzten gehören Johannes Siemann (1964 bis 1998), danach Hubert Bals kommissarisch und seit 1999 Burkhard Orthaus.

Folgend neben ungezählten Begleitungen der Gottesdienste einige der vielen gesanglichen Stationen des Chors: 1975 ein gemeinsames Konzert mit dem hiesigen MGV samt Kinderchor und eine kirchenmusikalische Andacht mit allen örtlichen Chorgemeinschaften und etliche Festveranstaltungen zum 150-jährigen Bestehen im Jahr 1984. 76 Mitglieder sind damals aktiv.

Die verschiedensten Veranstaltungen begleitete der Cäcilienchor neben der eigenen „Spatzenmesse“-Aufführung von Mozart im Jahr 1986 gesanglich, etwa die Namensgebung der Josef-Annegarn-Schule und das 100-jährige Bestehen des Telgter Chors St. Clemens. Im Weiteren unter vielen anderen die Feier zum 25-jährigen Bestehen „Cäcilia Brock“ (1988) und das 125. Jubiläum des MGV (1992).

2001 gab es ein Fest sowie ein Konzert aller örtlichen Gesangsgemeinschaften. Drei Jahre später feierte der Cäcilienchor, damals mit 52 Aktiven, sein 170-jähriges Bestehen mit einem Projektchor sowie dem Jugendorchester der Musikschule und führte die „Missa in B-major no.18“ von Franz Commer auf. Erinnern werden sich viele sicherlich noch an die „Winterrevue“ gemeinsam mit dem MGV 2005. Ein Jahr später wurde die „Missa Brevis in C“ von Mozart gesungen. Zu ihrem 175. „Geburtstag“ studierten die Sängerinnen und Sänger die „Pastoralmesse in D-Dur“ von Franz Krenn ein.

Etliche vereinsinterne Aktivitäten unternahm die Gemeinschaft. Dazu zählten seit 1988 etliche Kurzreisen, etwa in das Sauerland, mehrmals nach Loburg, nach Belgien, nach Malente oder auch in den Harz und nach Würzburg. Auch Geburtstage und Jubiläen feierten die Mitglieder gerne.

Auch wenn die privaten Kontakte sicherlich bestehen bleiben, wird jetzt mit dem Gesang Schluss sein. Aber wortwörtlich „sang- und klanglos“ will die Chorgemeinschaft nicht aufhören. Aktuell bereiten sich die Sängerinnen und Sänger mit Stücken des französischen Komponisten Charles Gounod auf ihren offiziell letzten Auftritt vor. Dieser wird im Rahmen der Vorabendmesse zum ersten Advent, am 27. November um 18 Uhr, stattfinden.