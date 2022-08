Die Brücke muss warten

Seit einem Monat sollten die Arbeiten an der Brücke der K 10 über die Bahnstrecke Münster-Osnabrück bereits laufen. Allerdings gab es Probleme bei den Sperrzeiten der Deutschen Bahn, so dass die Instandsetzung noch einmal verschoben werden musste. Neuer Termin: 2023.

Eigentlich sollten die Brückenbauarbeiten an der Kreisstraße 10, Lengericher Damm, bereits im Juli durchgeführt werden. Eigentlich. Denn der Termin musste jetzt noch einmal verschoben werden. Weil „die Deutsche Bahn kurz vor Baubeginn die notwendigen Sperrpause für den Zugverkehr gestrichen hat“, sagt Kerstin Butz aus der Pressestelle des Kreises Warendorf. „Aktuell wird nach Ersatzterminen mit der DB gesucht. Wir gehen aber davon aus, dass sie im nächsten Jahr liegen“, führt sie weiter aus.

Brückenkappen und Fahrbahn müssen erneuert werden

Bei der Brücke, die kurz vor der Grenze zum Kreis Steinfurt liegt, sollen die gesamten Brückenkappen und die Fahrbahnbefestigung entfernt und nach heutigem Stand ersetzt werden. Außerdem soll an der Brücke, die über die Bahnstrecke Münster-Osnabrück führt, an der Unterseite der Beton wieder instand gesetzt werden.

Die Kosten belaufen sich nach Angaben des Kreises Warendorf auf rund 1,2 Millionen Euro. Die Bauzeit soll, so der bisherige Planungsstand, insgesamt rund fünf Monate in Anspruch nehmen. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung der Straße notwendig. Eine Umleitung wird mit Beginn der Arbeiten über den Lienener Damm (K 34) erfolgen. Die Instandsetzungen direkt über den Gleisen werden voraussichtlich überwiegend am Wochenende und nachts durchgeführt werden, damit der Zugverkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird.

„ »Aktuell wird nach Ersatzterminen mit der DB gesucht. Wir gehen aber davon aus, dass sie im nächsten Jahr liegen.« “ Kerstin Butz, Pressestelle des Kreises Warendorf

Bereits seit 2019 ist der Verkehr auf der Brücke eingeschränkt. Massive Betonklötze wurde im Bereich der Seitenstreifen und des Geländers platziert, um die Fahrbahn abzusichern. Im Laufe der letzten drei Jahre musste die Zahl der Betonklötze immer weiter aufgestockt werden, so dass jetzt rund 20 Stück dort stehen.

Eine weitere Baustelle plant der Kreis Warendorf auf Ostbeverner Gemeindegebiet am Lienener Damm (K 34). Auch hier soll die Fahrbahndecke erneuert werden. Das betrifft den Bereich von der Engelstraße ortsauswärts bis ungefähr auf Höhe der Einfahrt zur Loburg. Der schlechte Zustand der Fahrbahndecke, vor allem im Bereich ab der Engelstraße, sei dem Kreis bekannt, hieß es noch in einer Pressemitteilung des Kreises Warendorf Ende Juni. Dort sollen zunächst im Rahmen der regelmäßigen Unterhaltung Maßnahmen ergriffen werden, die die Verkehrssicherheit aufrechterhalten. Eine grundlegende Erneuerung der Straßendecke ist vorgesehen. Wann das jedoch erfolgen soll, stehe zurzeit noch nicht fest, heißt es auf Nachfrage vom Kreis Warendorf.