Aktion an der Loburg

Noch einmal bestand am Mittwoch an der Loburg für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Bereits vor drei Wochen hatte ein Impfmobil Halt am Gymnasium gemacht. Nun nutzten viele die Möglichkeit der Zweitimpfung bei der Aktion des Kreises Warendorf und der KVWL, der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe.

„Wie – das war’s schon?“, fragte Michelle Kiebitz erstaunt. Die Schülerin hatte sich gerade von Manuela Kaldewey, einer Mitarbeiterin der KVWL, den Piks in den Oberarm geben lassen. Überraschend schnell ging das, gerade mal zwei Minuten war das Mädchen im Impfraum, dann ging es für sie auf die Bühne der Aula, wo die 15-minütige Ruhephase eingehalten werden musste.

„Meine Eltern und ich haben erst noch überlegt, ob ich mich impfen lasse“, erzählte Henri Michalick, der sich ebenfalls dort ausruhte. Dass dann aber vor einigen Wochen das Impfangebot an der Schule angekündigt wurde, sei „sehr passend gekommen“, so der 14-Jährige, der nun seine Zweitimpfung mit Biontech bekam. Beschwerden nach dem ersten Piks? „Ich habe gar nichts davon gemerkt“, sagte der Schüler.

Ebenso erging es einigen der übrigen jungen Erwachsenen, die sich mit etwas Obst die abschließende Ruhepause, den „Check-Out“, versüßten. „Die Impfung war wie eine ganz normale Spritze“, meinte Kirsten Akamp. Auch sie musste, wie alle bis 15-Jährigen die Einverständniserklärung der Eltern vorweisen. Ab 16 Jahren durfte selbst entschieden werden. Das Arztgespräch vorab war für alle Impfwilligen verpflichtend.

Etwa 30 Jugendliche der Loburg habe man durch die Aktion des Impfmobils gegen das Corona-Virus impfen können, sagte Jens Meininghaus vom Kreis.

Wer die Zweitimpfung verpasst hat, kann sich an seinen Hausarzt wenden oder sich unter www.corona-kvwl.de/impftermin über weitere Impfmöglichkeiten informieren.