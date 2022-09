Auch wenn die Buslinie L 418 seit geraumer Zeit im Halbstundentakt zum Bahnhof und in die umgekehrte Richtung ins Dorf fährt, so ist die Zufriedenheit über dieses Angebot nicht bei allen gegeben.

Das wurde einmal mehr in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses deutlich. Schon eingangs sprach auch Bürgermeister Karl Piochowiak davon, dass der Bus nicht immer auf den Zug warte. Das Problem: „Es gibt keine Vernetzung zwischen dem Zugführer und den Busfahrern“, erläutert der Verwaltungschef, der jüngst erneut ein Gespräch mit dem Anbieter Westfalenbus geführt hat. Man habe in dem Gespräch seitens der Verwaltung darauf gedrängt, dass man sich dringend Gedanken, um eine solche Vernetzung machen müsse. Auch die Idee von digitalen Anzeigetafeln – am Bahnhof, wie auch im Dorf – steht in diesem Zusammenhang im Raum.

Umstiegszeit wird auf sechs Minuten verlängert

Eine Lösung, die zumindest für die Umsteigenden etwas mehr Luft ermöglichen soll, soll nach den Herbstferien greifen: Bisher liegt die Zeit zwischen Bus und Bahn bei vier Minuten. Künftig wird dieses Zeitfenster auf sechs Minuten verlängert. Dennoch müsse man immer „kritisch dranbleiben“, sagte Piochowiak, denn „die Linie zum Bahnhof kostet uns viel Geld.“

Im Juni wurde bereits die zweite Fahrgastzählung durchgeführt, denn der Gemeinde ist es ein besonderes Anliegen, die Auslastung zu kennen. Im Vergleich zu der Zählung im Februar hat sich die Anzahl der Fahrgäste im Juni nahezu verdoppelt. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um eine Auswirkung des seinerzeit gültigen 9-Euro-Tickets handle, sagte Fachbereichsleiter Hubertus Stegemann.

Um die Anbindung des Dorfes an den Bahnhof weiter zu verbessern, erinnerte Wolfgang Weglage (CDU) an eine bereits bestehende Idee: Am Bahnhof sollten Plakate aufgehängt werden mit einer Nummer, bei der sich die Kunden des ÖPNV melden und Verspätungen und Ausfälle melden können. Nur so erhalte man auch Kenntnis von den Problemen im Bus- und Bahnverkehr. Jutta Drilling-Kleihauer regte an, ob nicht auch am Sonntag Fahrten angeboten werden könnten. Insgesamt werden aktuell an Werktagen 56 Fahrten durchgeführt. An Samstagen gibt es eine stündliche Taktung mit folglich 24 Fahrten.