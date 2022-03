Die Meinung der Kinder ist gefragt

Im Baugebiet Kohkamp III soll an der Wagenbauerstraße ein neuer Kinderspielplatz entstehen. Doch bevor es soweit ist, möchte die Gemeindeverwaltung zunächst einmal die Meinung derer wissen, die den Spielplatz künftig nutzen werden – nämlich die Kinder.

Ideen für den Platz, der den Nutzern viel Abwechslungen bieten und der in drei verschiedene Bereiche unterteilt werden soll – je nach Altersstufe der kleinen und großen Nutzer – gibt es viele. Aber wissen die Erwachsenen tatsächlich, was den Steppkes gefällt?

Deswegen läuft bereits seit einigen Wochen über die Homepage der Gemeinde eine Umfrage. Per Klick können die Kids wählen, welches Spielgerät ihnen am besten gefällt. Acht stehen dabei zur Auswahl. Bei den in der Umfrage abgebildeten Spielgeräten handelt es sich allerdings um Beispielbilder, heißt es von der Gemeinde. Ob exakt diese Geräte lieferbar seien, werde nach Abschluss der Umfrage mit den Herstellern geklärt, so die Gemeinde weiter.

Noch bis zum 11. März kann auf www.ostbevern.de geklickt werden. Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Meinung per Brief oder per E-Mail (witt@ostbevern.de) mitzuteilen.