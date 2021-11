Die spannende Jagd auf den Fuchsschwanz

Am Ende eines spannenden Fuchsschwanzgreifens setzten sich Annika Bensmann (Großpferde) und Johanna Fiege (Ponys) durch. „Wenn man so eine Chance bekommt, muss man sie nutzen“, waren sich die beiden nach ihrem Erfolg sicher.

„Das ehrenamtliche Engagement in Brock macht es möglich, dass wir mit der Fuchsjagd eine schöne Veranstaltung durchführen konnten. Ich bin stolz auf alle Helferinnen und Helfer, die sich eingebracht und für einen abwechslungsreichen Tag gesorgt haben“, sagte Reinhard Kolkmann, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Westbevern-Brock nach dem gelungenen Herbst-Highlight. Seine Glückwünsche gingen gleich nach dem Höhepunkt an die neuen Fuchsmajore Annika Bensmann (Großpferde) und Johanna Fiege (Ponys). Sie hatten zum richtigen Zeitpunkt im Finale den entscheidenden Griff getan, um sich den begehrten Titel im Verein zu sichern. Freudestrahlend ritten sie an den vielen Zuschauern vorbei und zeigten das kleine Stückchen Fell, um das es bei der Fuchsjagd ging. „Wir wollten den Titel eines Fuchsmajors“, bekräftigten die Titelträger 2021. „Wenn man so eine Chance bekommt, muss man sie nutzen.“ Und das Fuchsschwanzgreifen hatte es in sich. Kurze Stopps, schnelle Wendungen, ein längerer Galopp – und immer wieder der Versuch den Fuchsschwanz den Titelträgern von 2019 zu entreißen. Annika Bensmann, die mit Tim Kolkmann einen hartnäckigen Konkurrenten hatte, trat die Nachfolge von Veronika Tewes an, Johanna Fiege folgte Karin Schapmann.

Zahlreiche Glückwünsche – unter anderem vom Ehrenvorsitzenden Franz Saabe – konnten die Gewinner der Fuchsjagd auch noch beim Ausklang am Speicher Entgegennehmen. Begleitet wurde der Tag, der bereits um 9 Uhr mit dem Frühstück im Dorfspeicher begonnen hatte, von den Jagdhornbläsern.

Elf Reiter sattelten dann ihre Pferde zum Ausritt, begleitet von sechs Kutschen. Der ausgiebige Ritt führte durch die schöne Herbstlandschaft. Ein erster Stopp erfolgte bei David Hartmann. Weiter ging es zur Familie Horst Ortmann (Kattenvenne) und schließlich zur Gaststätte Gravemeier in Kattenvenne, wo das gemeinsame Mittagessen anstand. 120 Teilnehmer zeigten einmal mehr das hohe Interesse an der Traditionsveranstaltung. Ein besonderer Willkommensgruß galt den Gästen, zu denen auch zwei Vertreter vom RFV Ostbevern und der zweite Vorsitzende Robert Alfers vom Nachbarverein RFV „Gustav Rau Westbevern“ gehörten.

Der Pegel der guten Stimmung erhöhte sich, als das Jagdgericht tagte. Neben den Anklägern Tim Kolkmann (Master) sowie Dirk Baumkötter und Andreas Strotmann (Schlussmaster) hatten Verteidiger André Schulze Hobbeling und letztlich Richter Martin Antemann das Wort. Für Antemann war es eine Premiere, er trat die Nachfolge von Bernhard „Berni“ Altenschulte an, der viele Jahre den Vorsitz führte, und dafür viel Lob und Anerkennung erhielt. Verantworten für „begangene Flurschäden“ mussten sich unter anderem Alfons Wonnemann und die ehemalige Fuchsmajorin Veronika Tewes. Die Strafen blieben jedoch dank der guten Verteidigung gering. Nach dem zweiten Teil der Wegstrecke trafen Reiter und Gespanne fast pünktlich auf dem Feld im Bereich Ladbergener Straße/Ecke Deppengau ein.

Seit 1933 ist die Fuchsjagd das Ereignis im Jahresablauf des Reit- und Fahrvereins Westbevern-Brock und erhielt am vergangenen Freitag seine Fortsetzung in Tradition und Brauchtum.