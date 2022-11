Die Suche nach dem besten Standort

Auch wenn es am Feuerwehrgerätehaus in Brock mit dem Anbau nun erst eine Übergangslösung geben wird, bleibt die Frage nach einem Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus.

Auch wenn das Feuerwehrgerätehaus in Brock jetzt zunächst erweitert wird (die WN berichteten), so bedeutet das nicht, dass nicht weiter an einer Lösung für ein neues Gerätehaus gesucht wird. Seit Januar 2022 arbeitet die Firma „antwortING“ an einer Standortanalyse für die Bröcker Wehr. Jüngst konnten die Ergebnisse in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt werden.

Lage an Hauptstraßen optimal

Das Ergebnis: Standorte, die an den Hauptverkehrsadern des Dorfes liegen, sind optimal. Ob es nun im Bereich des bisher anvisierten Standortes an der Ladbergener Straße sei oder auch an der Schmedehausener Straße in Richtung Ostbevern.

In der geprüften Variante 1-1, so erläuterte Frederick Schütte von „antwortING“, habe man den Standort im Vergleich zum jetzigen am Lintvenn, etwas in Richtung Nordwesten verlagert. In diesem Bereich könne so „eine erheblich verbesserte Eintreffzeit erreicht werden“, so Schütte. Innerhalb von fünf Minuten nach Alarmierung (Ausrückzeit) können vom Wohnort rund 71 Prozent der Kräfte, in Brock sind das rund 60 Feuerwehrleute, und vom Arbeitsort 23 Prozent und damit 19 Kräfte am jeweils zugewiesenen Standort eintreffen. „Das sind sehr gute Ergebnisse“, sagte Schütte.

Weiterer Standort im südöstlichen Bereich

Eine weitere Variante, die durch das Ingenieurbüro geprüft wurde, ist ein Standort, der sich in den südöstlichen Bereich von Brock verorten lässt. „Auch da gibt es einiges an Verbesserung“, sagte der Fachmann und kommt zu dem Schluss, dass prinzipiell beide Varianten gleichwertig einzustufen sind.

„ Aber der Arbeitsort wechselt ja unter Umständen öfter, als der Wohnort. “ Fredeick Schütte, antwortING

Aus gutachterlicher Sicht könne daher mit Bezug auf die Erreichbarkeit von Bevölkerung und Einsatzpotenzial keine Rangfolge gebildet werden. Allerdings sei hinsichtlich der Erreichbarkeit vom Wohnort der Feuerwehrleute die Variante 1-1 zu bevorzugen, da dort bei einer Ausrückzeit von fünf Minuten eine Verbesserung um vier Prozent bei der Erreichbarkeit erzielt werden könne. Demgegenüber stehe eine bessere Erreichbarkeit vom Arbeitsort bei der Variante 1-2. „Aber der Arbeitsort wechselt ja unter Umständen öfter, als der Wohnort“, erklärte Schütte, warum dennoch die Variante 1-1 bevorzugt werden könne. Er wies aber auch darauf hin, dass in der finalen Entscheidung weitere Faktoren, wie zum Beispiel eine verfügbare Fläche oder auch ein Mitspracherecht der Feuerwehr berücksichtigt werden müssten.