Die Tage des Königs sind gezählt

Am Himmelfahrtswochenende starten auch die Mitglieder des Schützenvereins Loburg wieder. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause geht es am 25. Mai für die Schützen los.

Seit dem 30. Mai 2019 regieren Patrik Merschkötter und seine Ehefrau Claudia Leinkenjost bei den Loburger Schützen. Nach zwei wegen der Corona-Pandemie schützenfestlosen Jahren fiebern die Loburger ihrem Jahreshöhepunkt nun aber wieder entgegen. An Christi Himmelfahrt (26. Mai) wird nach knapp drei Jahren ein Nachfolger von Patrik Merschkötter ermittelt.

Los geht es bereits am Mittwoch (25. Mai) um 18 Uhr mit der Kinderdisco. Um 20 Uhr schließt sich die Bacardi-Party mit DJ Polymer an. Um 20.30 Uhr beginnt das Hampelmannschießen.

Am Himmelfahrtstag startet das Programm um 11.30 Uhr mit dem gemeinsamen Mittagessen auf dem Festplatz. Um 12.30 Uhr wird zur Schützenmesse in die Kirche an der Loburg eingeladen. Um 13.45 Uhr treten die Schützen auf dem Schlossplatz an. Verdiente Mitglieder werden um 14 Uhr geehrt. Zu einem Platzkonzert mit dem Fanfarenzug Milte wird um 14.15 Uhr eingeladen. Geboten wird gleichzeitig ein Rahmenprogramm mit Knaxburg, Torwandschießen und Cafeteria. Das Königsschießen ist für 14.30 Uhr angesetzt. Von 15.15 bis 16.45 Uhr ist eine Kinderbelustigung geplant. Ab 17 Uhr unterhält Rainer Migenda mit Live-Musik „vom Beat zum Schlager“.

Am dritten Schützenfesttag, am Samstag (28. Mai), können die Schützen ausschlafen. Weiter geht es erst um 16 Uhr mit dem Kaffeetrinken für Senioren. Um 16.30 Uhr steht das Vereinskaiserschießen auf dem Programm. Für 18.45 Uhr sieht der Ablaufplan das Antreten mit dem Orchesterverein Freckenhorst auf dem Schlossplatz vor, ehe um 19 Uhr die Krönung auf dem Festplatz ansteht. Zum Abschluss der Festtage wird um 20 Uhr zum großen Festball mit der Tanzband „Rainbow“ eingeladen.