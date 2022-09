Die vielen Facetten der Landwirtschaft

Die Teilnehmer der vom Verein Ostbevern Touristik organisierten Radtour steuerten insgesamt vier landwirtschaftliche Betriebe an.

Bei bestem Wetter genossen nun 61 Teilnehmer eine geführte Radtour des Vereins Ostbevern Touristik. Auf der rund 25 Kilometer langen Fahrt ging es für die Radler in zwei Gruppen „von Hof zu Hof“ mit insgesamt vier Stationen, an denen „mit der einen oder anderen Köstlichkeit überrascht wurde“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dass Schweine sehr gesellige Tiere sind, davon konnten sich die Gäste auf dem Hof Kock überzeugen. Die Bentheimer Schweine leben dort mit viel Freiraum und Abwechslung, ebenso wie die Hühner. „So viel Platz hatten die Landarbeiter im Jahr 1900 nicht“, so Fynn Kock. Die noch erhaltenen Landarbeiterunterkünfte waren damals eher beengt und spartanisch.

Auch August Löckener gab einen kurzen Abriss der Hofgeschichte. Hier leben heute keine Tiere mehr, allerdings wurde ein Paradies für Beerenfreunde und Marmeladenfans geschaffen. Von Mitte Juni bis Mitte August können sich Selbstpflücker mit Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren eindecken.

Weiter ging es zum Hof Bisping, einem Milchviehbetrieb mit einer kleinen Schar Hühner. Eine Besonderheit dieses Hofes ist eine Milchtankstelle, aber auch Käse, Eier und Eis gibt es in dem kleinen Holzhäuschen auf dem Hof. Auch E-Biker können dort tanken – an der Ladestation.

Die letzte Station war der Kartoffel- und Gemüsehof Rotthove. Die Besucher bekamen einen Einblick in den Ackerbaubetrieb, die derzeitige Apfelernte und was es heißt, auf regionalen Märkten vertreten zu sein.