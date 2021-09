Dieckmann übergibt an Macke

Stühlerücken beim Vorstand des Schützenvereins Westbevern-Brock: Innerhalb der Leitungsriege wechselten einige der Verantwortlichen bei der Mitgliederversammlung die Posten. Darunter auch der Vorsitzende Werner Dieckmann, der seine Position an Dirk Macke abgab. Im Weiteren sorgten die Planungen für das Jubiläumsschützenfest im kommenden Jahr – der Verein wird dann 150 Jahre alt – für Gesprächsstoff.

Obwohl der Jahresbericht, den Berthold Sendker nach der offiziellen Begrüßung von Werner Dieckmann vortrug, umfassend geführt war, fiel er aufgrund der Corona-Pandemie magerer aus in den Vorjahren. Unerwähnt blieben die geplanten und dann zwangsweise abgesagten Veranstaltungen jedoch nicht. Und was in irgendeiner Form möglich war, wurde auch durchgeführt. Etwa das Hissen der Fahnen und die Kranzniederlegung, zwei Traditionen zum Schützenfest. Das Pokalschießen im vergangenen Jahr ließ sich verteilt auf vier Tage und unter bestimmten Richtlinien ausrichten. „Das war zur Freude des Vorstands und der Beteiligten ein willkommener Lichtblick im Vereinskalender“, so Berthold Sendker. Dass die Siegerehrung auch ein halbes Jahr später noch nicht möglich war, hätte da noch niemand gedacht, so der Schriftführer.

Im Rahmen der Versammlung wurden die Sieger der verschiedenen Wettbewerbe bekannt gegeben: Lukas Antemann (Wanderpokal der Sparkasse), Raimund Mentrup und Michael Schulze Althoff auf Platz zwei und drei, Bettina Lütke-Siestrup (Beste Dame). Der Königspokal ging an Michael Schulze Althoff, Jakob Kalthegener und Silvy Rieha konnten jeweils einen Wanderpokal ergattern, Andrea Mentrup und Sara Lütke-Siestrup belegten Platz zwei und drei. Das nächste Pokalschießen findet am 4. und am 7. November statt.

Des Weiteren erinnerte Berthold Sendker an das Überlebenspaket, das den Mitgliedern als Trost für das ausgefallene Schützenfest überbracht wurde. Dafür habe es ausschließlich Lob gegeben, freute sich Sendker. Er dankte auch Oliver Lütke-Siestrup, der dem Verein seine Unterstützung auch in seinem dritten Jahr als König zugesagt hatte. Ein kleines Stück Schützenfest-Stimmung gab es aber doch vor einigen Wochen: Beim Fototermin für das Jubiläumsfestbuch genossen gut 150 Schützen ein wenig Volksfestflair.

Über die finanzielle Lage des Vereins brachte Siegfried Mentrup die Schützenbrüder und -schwestern auf den neuesten Stand. „Trotz Corona sind uns alle Mitglieder treu geblieben“, freute sich der Kassierer.

Seit 1992 war Werner Dieckmann im Vorstand der Schützen, die vergangenen neuneinhalb Jahre als erster Vorsitzender. Sein Amt übernahm nach einstimmiger Wahl Dirk Macke, der sich freute, „so einen tollen Verein führen zu dürfen“. Für sein bisheriges Amt als stellvertretender Vorsitzender wurde mit Ralph Höppener ein würdiger Nachfolger gefunden. Und auch Werner Dieckmann wird weiterhin an vorderster Front mitwirken, nun als Beisitzer. Franz-Josef Höppener bestätigten die Anwesenden durch Handzeichen in seiner Verantwortung als zweiter Kassierer.

Die Berichte der Ehrengarde, der Damengarde sowie des Spielmannszuges gaben einen Einblick in die Geschicke der vereinszugehörigen Gruppierungen.

Auch die Eckdaten für das Vereinsjubiläum wurden besprochen. Der Startschuss fällt mit der Winterwanderung am 8. Januar, bei der die Schützen eine Gedenkstätte am alten Schützenplatz enthüllen wollen. Das Schützenfest im kommenden Jahr wird dann in einem größeren Rahmen, unter anderem mit Gastvereinen und weiteren Schießwettbewerben, ausgerichtet. Für das Festbuch erhoffen sich die Organisatoren noch alte Fotos, gerne auch von Kinderkönigspaaren und der Kinderbelustigung. Ansprechpartner dafür sind die Vorstandsmitglieder.