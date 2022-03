Digitalisiert auf Wachstumskurs

Verlaufen hatte sich kein Vereinsmitglied. Die diesjährige Hauptversammlung des Tennisclub Ostbevern fand nicht wie üblich im Bistro der Tennishalle, sondern in der Aula der Josef-Annegarn-Schule statt. Nach der erstmaligen Online-Veranstaltung im Vorjahr, freute sich der erste Vorsitzende Peter Börsch die Mitglieder wieder in Präsenz begrüßen zu können.

Zum Jahresende 2021 verzeichnete der Club 378 Mitglieder (darunter 116 Kinder und Jugendliche), zwanzig mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde der größte Mitgliederzuwachs seit der Jahrtausendwende erreicht. Nach nur 14 Schnuppermitgliedern im Vorjahr, konnte 2021 die pandemische ‚Delle‘ überwunden werden und mit 45 Schnuppermitgliedern das Vor-Corona-Niveau sogar übertroffen werden. Alleine in den vergangenen acht Jahren konnte die Mitgliederzahl um fast ein Drittel vergrößert werden.

Club weiterhin schuldenfrei

Im Kassenbericht verwies TCO-Geschäftsführer Kevin Kitzinski auf die finale Abrechnung des NRW-Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ und aller damit verbundenen, umfangreichen Baumaßnahmen auf der Platzanlage an der Westbeverner Straße. Dieses prägte die vergangenen drei Geschäftsjahre und konnte in 2021 baulich wie finanziell abgeschlossen werden. Da das letzte Darlehen bereits im Vorjahr abgelöst worden war, bleibt der Club weiterhin schuldenfrei und startet sogar mit einem „kleinen finanziellen Polster“ in die neue Saison.

„ 2021 erreichte der TCO den größten Mitgliederzuwachs seit der Jahrtausendwende. “ Peter Börsch

Im Sport- und Jugendbericht kommentierten Sportwart Frank Müller, Breitensportwart Clemens Börger und Jugendwartin Karin Walbelder die Ergebnisse der letztjährigen Mannschaftsspielrunden und blickten auf die zahlreichen Schnupper- und Familien-Mixed-Turniere zurück. Geehrt wurden alle Clubmeisterinnen und Clubmeister. Dabei wurden auch die noch ausstehenden Ehrungen aus dem Vorjahr 2020 nachgeholt. ‚Spielerin des Jahres‘ wurde Vanessa Lindmeyer, ‚Spieler des Jahres‘ Kurt Bellmann, die mit 693 und 431 im Kalenderjahr 2021 die meisten LK-Punkte erspielten. Bei der ‚Mannschaft des Jahres‘ gab es ein Novum: Auf eine Auszeichnung wurde verzichtet, stattdessen erhielten alle Teams vom Sportwart ein Sonderlob aufgrund ihrer „vorbildlichen Einhaltung der Corona- und Hygieneregeln in den vergangenen beiden Pandemie-Spielzeiten“.

Einstimmige Wiederwahl

Turnusgemäß standen die Wahlen von Peter Börsch (1. Vorsitzender), Kevin Kitzinski (Geschäftsführer und Kassenwart), Frank Müller (Sportwart), Alexandra Sohn (Beisitzerin) sowie die Bestätigung der Jugendwartin Karin Walbelder an, die in der Vorwoche im Rahmen der Jugendversammlung einstimmig wiedergewählt wurde. Die vom zweiten Vorsitzenden Karl-Heinz Spahn durchgeführten Wahlen fielen ebenso einstimmig, sodass die Vorstandsmannschaft unverändert in das Tennisjahr 2022 startet.

Einen großen Raum nahm die grundlegend überarbeitete Vereinsapp ein: Vor dem Hintergrund einer clubeigenen Digitalisierungsstrategie erhielt diese unter dem Namen „TCO-App 2.0“ ein umfangreiches Relaunch: Mithilfe einer großzügigen Förderung durch die Deutsche Gesellschaft für Engagement und Ehrenamt (DSEE) in Höhe von 2500 Euro, vielen ehrenamtlichen Stunden Entwicklung und in enger Zusammenarbeit mit einem lokalen Webdesgin- und App-Entwicklungsbüro, konnten gleich mehrere Module ergänzt und zudem die Mitgliederverwaltung grundlegend neu aufgesetzt werden. Die App ist eine „individuell auf den Verein zugeschnittene Umsetzung“, und ermöglicht auch im laufenden Betrieb Anpassungen. Darüber hinaus wurden jüngst Optimierungen an der Vereinshomepage vorgenommen. So bietet diese fortan ebenfalls einen Zugang zur Platzreservierung. Ebenfalls digitalisiert wurde der (Schnupper-)Mitgliedschaftsantrag, der Tennisinteressierten einen leichteren Zugang ermöglichen soll.

Küche neu ausgestattet

Im Jahresrückblick berichtete Peter Börsch, dass auch die neue Küche im Clubhaus pünktlich zur anstehenden Sommersaison mit neuen, einheitlichen Utensilien ausgestattet wird. Die aussortierten Küchengeräte, Geschirr und Besteck habe man dem Fair-Kaufhaus Ostbevern zugutekommen lassen. Im abschließenden Ausblick auf die Sommersaison präsentierte Börsch einen „prall gefüllten Terminkalender“, der erstmals einen „After-Work-Flutlichtabend“, das traditionelle Jugend-Sommercamp, ein Senioren-LK-Turnier, interne Vergleiche der TCO-Teams und auch Familien-Turniere umfasst.