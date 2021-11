„Dorfgeschichte sichtbar gemacht“

Der Beweis, dass in diesem Teil der Gemeinde ein besonders großer Gemeinschaftssinn herrscht, besteht aus Baumaterialien und ist doch viel mehr als nur die Summe der Einzelteile: die Mehrgenerationenhütte, die der Verein „Initiative Eichendorff-Siedlung“ baute, um Alt und Jung zusammenzubringen. Aber für sich selbst und die Anlieger so viel Energie aufzubringen, das war der Initiative zu wenig. Auch für die Öffentlichkeit ist die Hütte, die noch um einiges mehr ergänzt wurde, gedacht. Am Samstag wurde die Eröffnung gemeinsam mit zahlreichen Gästen gefeiert.

Einen würdigen Auftakt gab der Vereinsvorsitzende Siegmund Friedrich, der die Entwicklung der Siedlung in Erinnerung rief. Hier startete der Bau der ersten Häuser durch Vertriebene und Geflüchtete aus dem damaligen Schlesien Anfang der 1950er Jahren. Mittlerweile haben hier auch viele andere ihr Zuhause gefunden.

Siegmund Friedrich sprach über seine Hoffnung, dass vor allem im Interesse nachfolgender Generationen der Bau der Mehrgenerationenhütte und dem „damit neu geschaffenen Mittelpunkt unserer Siedlung noch mehr zusammen wächst, weil es unbedingt zusammen gehört“. Denn der Verein hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Erbe der ostdeutschen Heimat als Teil der deutschen und europäischen Kultur zu pflegen.

Der Zweck der Hütte sei, als Treffpunkt die Gemeinschaft zu stärken, aber sie ist auch für Wanderer und Radfahrer gedacht, die dort gerne eine Rast einlegen möchten, so der Vorsitzende der Initiative. Und nicht zuletzt können dort die Kinder – gut geschützt bei Wind und Wetter – auf den Schulbus warten.

Friedrich dankte Nina Peters, Laura Schlingmann, René Teuber, Hendrik Große Hokamp, Thomas Pohl und Stefan Goldmann für das „engagierte in die Hand nehmen und für die engagierten konkreten Schritte zur Umsetzung“. In ihrer Energie werden sie getragen, denn 57 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile, das sei „bei knapp 30 Häusern hier in der Siedlung eine stolze Zahl“, so Siegmund Friedrich.

Ein weiterer Dank gelte Jana Uphoff-Overhues vom Verein „8Plus-VITAL.NRW“, der für die Umsetzung Fördermittel bereitstellte. Im weiteren dankte der Redner Bürgermeister Karl Piochowiak, der Gemeindeverwaltung, der Ostbevern-Touristik und nicht zuletzt Familie Schapmann, die die Fläche kostenfrei überließ.

Siegmund Friedrich war mit seinen Dankesworten noch nicht zu Ende, denn viele Hände trugen zum Projekt bei. „Von Ende Juni bis heute sind es 600 Arbeitsstunden geworden“, zollte er den Helferinnen und Helfern großen Respekt.

Auch die Sponsoren vergaß er nicht. Neben der Volksbank Münsterland Nord und den örtlichen Parteien unterstützten auch die Kolpingsfamilie sowie einige Unternehmen das Projekt finanziell und mit Tatkraft.

Dass es die Aktiven nicht bei dem bloßen Bau einer Hütte belassen wollten, war ihnen von Beginn an klar. So wurde auch für das Umfeld in die Hände gespuckt. Pflasterflächen, ein Insektenhotel, eine Fotopräsentation, eine solarbetriebene Beleuchtung und der Joseph-Freiherr-von-Eichendorff-Gedenkstein gestalten den neuen Treffpunkt einladend und sorgen für ein stimmiges Gesamtbild. In den nächsten Tagen wird noch ein Büchertausch-Regal folgen.

Neben der Mehrgenerationenhütte sind noch weitere Glanzlichter in der Siedlung entstanden, etwa ein Kräuterbeet im südlichen Bereich. Zudem wurde – nicht nur wegen des verbindenden symbolischen Charakters – im westlichen Teil der Siedlungsstraße ein westfälischer Apfelbaum und im östlichen Bereich ein schlesischer Apfelbaum gepflanzt.

Ein dickes Lob für soviel Engagement gab es von Bürgermeister Karl Piochowiak. Der Platz sei ein „Zeichen dafür, dass solche Projekte gelingen können“, sagte er. Was ihm besonders gefiel: „Hier wird Dorfgeschichte sichtbar gemacht.“