Drei Zuchtverbände auf einen Streich

sind dabei. Am Freitag. In Ostbevern. Dieses Event dürfte Seltenheitswert haben.

Auch diese Tochter des Vá Pensiero aus einer Duke of Hearts xx-Mutter wird an der Schau für blutgeprägte Fohlen am 15. Juli in Ostbevern teilnehmen.

Diese Fohlenschau dürfte Seltenheitswert haben in Deutschland. Denn: Mit den Hannoveranern, den Oldenburgern und den Westfalen unterstützen gleich drei führende deutsche Zuchtverbände ein spannendes Projekt in Ostbevern. In der Bevergemeinde wird es am Freitag (15. Juli) ab 11 Uhr zu einer Fohlenschau für blutgeprägte Fohlen der drei genannten Zuchtverbände kommen. Fertig gebracht hat dieses Kunststück laut Presseankündigung Josef Börnemann, auf dessen Hof in Ostbevern (Brock 20 A) die Fohlenschau auch stattfinden wird.