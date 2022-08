DRK-Ortsverein sucht ehrenamtliche Verstärkung für Blutspendetermine

Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. Die sechs DRK-Blutspendedienste in Deutschland sorgen für eine sichere und gesicherte Versorgung mit Blut sowie Blutpräparaten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Teil dieses großen Netzwerkes ist auch der DRK-Ortsverein Ostbevern, der jetzt auf der Suche nach engagierten Helfern ist.

Damit durch Blutkonserven Menschenleben gerettet werden können, benötigt es nicht nur Spender, sondern auch das Ehrenamt. In Ostbevern ist das Deutsche Rote Kreuz für die Blutspendeaktionen verantwortlich, nun sind die Mitglieder auf der Suche nach ehrenamtlicher Verstärkung.

„Fast jeder kennt jemanden, der mal eine Blutkonserve benötigte“, ist Dr. Michael König, erster Vorsitzender des DRK-Ortsvereins überzeugt. Die Termine – jährlich fünf in Ostbevern, vier in Brock – können nicht ohne ein Team des DRK durchgeführt werden. Damit die notwendige Anzahl an Helfern immer gewährleistet ist, sind die Verantwortlichen auf der Suche nach Verstärkung. Und versprechen: Es sind nur wenige Stunden im Quartal zu leisten.

Sechs Helfer werden gesucht

„Möglichst vier bis sechs Helfer brauchen wir“, erläutert Dr. Michael König. So sei ein gewisser „Puffer“ für das Blutspendeteam vorhanden. „Und es ist auch keine schwere Arbeit“, fügte der Vorsitzende hinzu. Die Tätigkeit spiele sich bei der Aufnahme der Spender im Eingangsbereich des Edith-Stein-Hauses und dem Pfarrheim Brock ab. Zeitlich begrenze sich die Hilfe auf etwa drei Stunden pro Termin. „Das ist doch für viele machbar“, sagt König.

„Der Helfer würde offiziell als aktives DRK-Mitglied gelten“, erklärte Ines Tepper, Blutspendebeauftragte des Ortsvereins. Beim nächsten Spendetermin soll die Einarbeitung stattfinden, führt Tepper weiter aus. „Es ist nicht schwer zu lernen“, verspricht sie Neulingen.

Überdurchschnittlich hohe Beteiligung

Insgesamt seien die beiden jüngsten Blutspendetermine gut angekommen, wie Tepper sagt. 133 Spender seien in Ostbevern verzeichnet worden, 32 Menschen kamen in Brock. „Beide Termine waren damit überdurchschnittlich gut besucht“, so das Fazit von Ines Tepper. Die nächsten Spende-Möglichkeiten sind für den 12. Oktober (Ostbevern) sowie den 16. Oktober (Brock) terminiert.

Wer das DRK-Blutspendeteam unterstützen möchte, bekommt bei Ines Tepper weitere Informationen. Erreichbar ist sie unter 01 51/15 69 39 87.