Hyeju Jung ist die neue Organistin in der St. Ambrosius in Ostbevern. Am 26. August stellt sie sich mit einem Konzert in der Kirche vor.

Sie kommt gebürtig aus Südkorea, hat in Leipzig gelebt, war Austauschstudentin an der Rice Universität in Houston in den Vereinigten Staaten, hat unter anderem in Hamburg, Frankenberg, Würzburg und Finnland gearbeitet und ihre nächste Station? Ostbevern.