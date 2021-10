E-Bike-Ladestationen und weniger Lichtverschmutzung

Im der nächsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am 26. Oktober (Dienstag) ab 18 Uhr im Bever-Forum steht ein Antrag der SPD-Fraktion auf der Tagesordnung, in dem es um die Errichtung von öffentlich zugänglichen Ladestationen für E-Bikes geht. Diese sollen laut Vorschlag der SPD rund um die Uhr zur Verfügung stehen. „Verbunden werden könnten diese mit Abstellboxen zum Schutz der Fahrräder, wie sie auch in Telgte zu finden sind und mit Installationsmöglichkeiten für Solarzellen“, heißt es in dem Antrag weiter. Zur Finanzierung sollten Anträge für Fördermittel gestellt (beispielsweise auf dem Projekt Vital-8-NRW) und Gelder aus dem Nachhaltigkeitsfond eingesetzt werden. Weil die Gemeinde sich dazu entschlossen habe, zur Energie- und Mobilitätswende ihren Anteil beizutragen, gehöre dazu, dass dafür die nötige Infrastruktur geschaffen werde.

Insektenschutz

In einem weiteren Antrag fordert die SPD zum Schutz der Insekten Maßnahmen zur Lichtreduzierung zu ergreifen. „Wir beantragen, bei allen neu zu installierenden Straßenlaternen die Farbtemperatur der Leuchtmittel auf 2200 bis 2700 Kelvin zu reduzieren und bei älteren Laternen zu überprüfen, ob ein Austausch der Leuchtmittel möglich ist“, heißt es in der Begründung des Antrags. Wissenschaftlich sei erwiesen, dass Insekten von kaltweißem Licht über 2700 Kelvin angezogen werden, und das sollte verhindert werden.

Ein Vorschlag der SPD ist, bis zu einer Umstellung auf LED-Beleuchtung jede zweite Straßenlaternen auszustellen. Außerdem sollte die Umstellung auf LED-Beleuchtung auch an Sport- Bolzplätzen und Parkplätzen erfolgen.

Chinesische Wildbirne

Auf der Tagesordnung der Sitzung steht außerdem die Fortschreibung des Abwasserkonzepts. Darüber hinaus wird über Baumfällungen und Ersatzpflanzungen beraten. Der Ahornbaum am Amselweg 3 soll durch eine Chinesische Wildbirne ersetzt werden. Der Eiche am Mahnmal im Ortsteil Brock soll eine Stileiche folgen. Für die Linde an der Bahnhofstraße 59 soll laut Beschlussvorschlag eine Winterlinde gepflanzt werden. Die zu fällende Hainbuche am Lienener Damm soll ersetzt werden. Anstelle der Kastanien im Bereich Hanfgarten/Hauptstraße, Goldwiese/Hauptstraße, am Prozessionsweg 20 und am Parkplatz des Supermarktes K+K sollen Robinien gepflanzt werden.



In der Sitzung werden den Ausschussmitgliedern zudem die Stellungnahmen nach der Offenlegung des Bebauungsplanes „Weiligmanns Hof“ und weitere Bauanträge vorgestellt.