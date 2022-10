Edmund Teuber gibt Reiseleitung ab

Die Mecklenburgische Schweiz war jetzt das Reiseziel der Kolpingsfamilie Ostbevern. Die große Gruppe besuchte die Kolping-Familienferienstätte Salem am Kummerower See.

Die Mecklenburgische Schweiz war jetzt das Reiseziel der Kolpingsfamilie Ostbevern. Die große Gruppe besuchte die Kolping-Familienferienstätte Salem am Kummerower See. Dieses Haus ist nach der Wende erbaut worden – und Edmund Teuber, Reiseleiter der hiesigen Kolpingsfamilie, hatte dabei selbst geholfen. Die Leitung der jüngsten Reise hatte überdies Friedel Möllers.

Mehrere Tagesfahrten brachte den Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die schöne Landschaft dort nahe. Besichtigt wurde etwa Neubrandenburg, eine 750 Jahre alte Stadt, die noch ihre Stadtmauer mit vier Toren besitzt. Die Westfalen erkundeten darüber hinaus die alte Hanse-, Hafen- und Universitätsstadt Rostock mit ihrer eindrucksvollen Marienkirche und ihren gotischen Backsteingebäuden. Im Seebad Warnemünde mit seinen engen Sträßchen, den Schiffen und den Kapitänshäusern schnupperten alle etwas Ostseeluft.

Eine Schiffsfahrt auf der Mecklenburgischen Seenplatte fehlte nicht. Von der Inselstadt Malchow bis Waren lernten die Teilnehmer die Seenlandschaft vom Wasser aus kennen.

Auch Friedland, die Heimatstadt von Renate Teuber, stand auf dem Programm. In der Nähe besuchte die Gruppe anschließend eine über 200 Jahre alte Tanzlinde – sie ist die einzige noch erhaltene in Norddeutschland.

Eine weitere Attraktion boten die Ivenacker Eichen: Diese fast 1000 Jahre alten Bäume mit Stammumfängen bis zu zwölf Metern m gehören zu den ältesten und schönsten ihrer Art in ganz Europa, heißt es im Pressebericht der Kolpingsfamilie Ostbevern. Und weiter: „Wir sind mit unserem Reisebus in eine herrliche Parklandschaft mit stattlichen Schlössern und Gutshäusern, mit riesigen Feldern, wundervollen Alleen und vielen Seen eingetaucht, in eine weite und stille Natur mit Adlern und Kranichen.“

Edmund Teuber bedankte sich mit persönlichen Erinnerungen am letzten Abend der Reise für die Treue der Mitreisenden. Vor 40 Jahren hatte er die erste Reise in die Kolping-Ferienanlage Olpe organisiert und anschließend mit vielen Ostbevernern Europa bereist. „Dankbar und mit schönen Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse“ beendet der 89-Jährige jetzt sein ehrenamtliches Engagement und freut sich über die Weiterführung der Reisetätigkeit der Kolpingsfamilie, ganz nach dem Motto Adolph Kolpings: „Wenn man Freud und Leid miteinander teilt“, zitierte Teuber, „wächst man zusammen“.