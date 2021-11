Ehemaliger Oberst wird verabschiedet

Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der jüngsten Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Ambrosius Ostbevern. Diese fand für die Jahre 2020 und 2021 statt. Nachdem die Versammlung im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, konnte sie in diesem Jahr wie geplant im Beverhof stattfinden. Der Musikverein Ostbevern übernahm die musikalische Begleitung des Abends.

Der Rückblick auf die vergangenen zwei Schützenjahre fiel überschaubar aus. Lediglich das Biwak im September 2021 fand statt.

Vorsitzende bestätigt

Auf dem Programm der Versammlung standen auch Wahlen: So wurden Paul Verenkotte und Sebastian Kortmann im Amt als zweiter und erster Vorsitzender bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Christian Hennig berufen. Er löst Heinz Große Hokamp ab, der den Vorstand nach 22-jähriger Mitarbeit – unter anderem als Oberst – auf eigenen Wunsch verlässt. „Daher galt Heinz Große Hokamp an diesem Abend ein besonderer Dank für seine prägende Tätigkeit rund um die Schützenbruderschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Solide Kassenlage

Die Kassenlage stellt sich als solide dar. Kassierer Matthias Goldmann erwähnte in seinem Kassenbericht ebenfalls die Spenden an den Musikverein Ostbevern, die Jugendfeuerwehr und den Spielmannszug Frei Weg Brock. Neben den Vereinen wurden auch die örtlichen Wirte bedacht. Insgesamt wurden Gutscheine der heimischen Gastronomie im Wert von 4500 Euro unter den Mitgliedern des Vereins verlost. Die Einnahmen aus dem Biwak in Höhe von rund 800 Euro wurden komplett den Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal gespendet. Dem Kassenbericht folgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes durch die Versammlung.