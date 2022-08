Eichendorff-Siedlung und deren Geschichte

Einen historischen Ausflug in die Geschichte Ostbeverns unternahm nun die Kolpingsfamilie: Über 20 heimatkundlich Interessierte machten sich auf den Weg zur Eichendorff-Siedlung. René Teuber berichtete unterwegs an interessanten Stellen, wie es zur Gründung der Siedlung weit außerhalb Ostbeverns kam. Der Ort endete seinerzeit in Höhe des Krankenhauses an der Kreuzung Prozessionsweg/Erbdrostenstraße mit der Bahnhofstraße.

Ein Halt wurde am ehemaligen Gelände des Reichsarbeitsdienstes (RAD) eingelegt. Dort fasste Teuber dessen Geschichte von den Anfängen als FAD in den 1920er-Jahren als Freiwilligendienst über den Einsatz bei der Begradigung der Aa bis zum Einsatz der RAD-Mitglieder im zweiten Weltkrieg als Flak-Helfer zusammen. Das RAD-Lager erstreckte sich über eine große Fläche östlich des Lengericher Damms entlang des Breddewiesenbachs. Auf der anderen Straßenseite, etwas weiter Richtung Dorf, stand seit 1819 die Getreidemühle, deren Flügel 1912 und deren Reste in den 60er-Jahren abgerissen wurden.

In der Mehrgenerationenhütte wurde dann eine Pause bei Kaffee und Kuchen eingelegt, bevor Teuber laut einer Pressemitteilung der Kolpingsfamilie zur Geschichte der Besiedlung kam.

Bereits 1946 gab es in Ostbevern fast 1000 Vertriebene und Geflüchtete, die zunächst bei Bauern und im ehemaligen RAD-Lager untergebracht waren. Erst 1951 wurde mit dem Bau erster baugleicher Häuser in der Eichendorff-Siedlung begonnen. In einem weiteren Haus wurde ein Lebensmittelmarkt eingerichtet. 1957 kamen weitere sechs Häuser für Inhaber eines „Siedlereignungsscheins“ hinzu. Den bekam, wer als Eigentümer oder Hoferbe seinen Bauernhof verloren hatte. Während die ersten Häuser nur einen Schweinestall zur Selbstversorgung hatten, konnte auf den neuen Grundstücken sogar Getreide und Kartoffeln angebaut sowie Schweine, Gänse und Hühner gehalten werden.