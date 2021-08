Nach einer angeregten Diskussion hat der Rat der Gemeinde Ostbevern den Bau einer Park+Ride-Anlage am Bahnhof in Brock auf den Weg gebracht. Der Plan, P+R-Plätze für Autos zu schaffen, sei „eigentlich ein sehr rückschrittlicher“, befand Anja Beiers (Grüne).

Eigentlich sollte in der jüngsten Ratssitzung nur eine Grundsatzentscheidung

Eine längere – und vor allem grundlegende – Diskussion zum Bau einer Park+Ride-Anlage am Bahnhof hatte der Bürgermeister wohl in der Ratssitzung am Dienstagabend nicht erwartet. Er stellte auf jeden Fall fest, dass die inhaltliche Auseinandersetzung erst noch erfolgen könne und solle, es jetzt nur darum gehe, grundsätzlich zu sagen: „Wir wollen das.“