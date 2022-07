Ein Ausflug in die Handwerksgeschichte

Ein von der Kolpingsfamilie organisierter Ausflug führte die Teilnehmer ins LWL-Museum in Hagen.

Tag im LWL-Museum in Hagen

Ein von der Kolpingsfamilie organisierter Ausflug führte die Teilnehmer ins LWL-Museum in Hagen.

Einen erlebnis- und erkenntnisreichen Tag im LWL-Museum in Hagen erlebte nun eine Gruppe Ostbevernerinnen und Ostbeverner auf Initiative der örtlichen Kolpingsfamilie. Das Museum bietet einen umfangreichen Einblick in Handwerks- und Schmiedetechniken aus der Zeit, in der der Antrieb noch überwiegend mit Wasserkraft erfolgte.

Vor Ort gab es zunächst eine Führung zum Thema Feuer, Wasser und Hammerschlag, bei der die Besucher nicht nur etwas über die Herstellung von Schellen und den Unterschied zwischen Schellen und Glocken erfuhren. Auch die Messingstampfe und die Gelbgießerei wurden in den Rundgang einbezogen und deren Funktion und Arbeitsweisen erklärt. Anschließend blieb ausreichend Zeit, den Rest des Museums auf eigene Faust zu erkunden.

Auf besonderes Interesse stießen dabei laut einer Pressemitteilung die Werkstätten, in denen das Handwerk live vorgeführt wurde. So konnte man die Arbeit des Seilers ebenso verfolgen wie das Schmieden eines Sichelrohlings. Wer mochte konnte sich auch im Schöpfen von Papier üben oder bei der Herstellung von Bohrern zusehen. Insgesamt war es für alle Teilnehmenden ein gelungener Ausflug in die Handwerksgeschichte bevor es zurück.