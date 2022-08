Ein besonderer Tag im Zoo in Rheine

Einen besonderen Tag durften 27 Geflüchtete aus der Ukraine im Naturzoo in Rheine verbringen. Eingeladen dazu hatte das Reiseunternehmen Bils aus Telgte.

Einen besonderen Tag durften 27 Geflüchtete aus der Ukraine im Naturzoo in Rheine verbringen. Eingeladen dazu hatte das Reiseunternehmen Bils aus Telgte. Sie sponserten nicht nur die Busfahrt sondern gleich auch noch den Eintritt in den Zoo. Besonders viel Freude machte Kindern und Erwachsenen der Affenwald. Aber auch Robben und Pinguine begeisterten sie. Es gab bei schönstem Sommerwetter genügend zu entdecken und am Ende des Zoobesuchs glückliche Gesichter bei allen. Ein kräftiger Applaus des Dankes für den Fahrer und das Reiseunternehmen beendeten den Ausflug.